Car-aoke: китайці вимагають дозволити їм співати в автомобілях

У Китаї власники автомобілів хочуть співати караоке під час їзди. Деякі китайські бренди вже пропонують системи з караоке-мікрофонами, за ними ось-ось підуть і західні виробники, представлені на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Bloomberg.

Ще з часів допотопних радіоприймачів водії насолоджувалися звучанням власного, часом сумнівного, вокального супроводу музичних композицій. З тих пір автомобільна мультимедія зробила крок далеко вперед.

Як виявилося, найбільш вимогливими до сучасних технологій виявилися китайці. І вони хочуть співати караоке в своїх машинах. Місцеві автовиробники XPeng, Nio і BYD вже пропонують в своїх моделях мультимедійні системи, оснащені караоке-мікрофонами, що дає їм перевагу перед західними брендами.

Хто б міг подумати, що наявність красивого великого дисплея і сумісності з Apple CarPlay недостатньо для того, щоб завоювати любов клієнтів. А вони, перш ніж купити автомобіль, запитують, чи сумісний він з такими додатками, як програма для співу караоке Changba.

"Ми бачимо в цьому проблему", - заявив керівник відділу цифрових автомобілів BMW Крістоф Грот. І у баварського бренду, який прагне зберегти свої позиції в Китаї на тлі жорсткої конкуренції, не залишається іншого виходу, як піти назустріч потенційним клієнтам. Поки ще в BMW не прикрутили до своїх машин мікрофон, але вже інтегрували в програмне забезпечення можливість оплатити парковку через популярний додаток WeChat Pay.

І це не єдина цифрова технологія, відсутня в багатьох моделях західних брендів. Так, згідно з опитуваннями, дві третини місцевих покупців вважають, що китайські навігаційні додатки повинні бути в обов'язковому порядку встановлені у всіх нових автомобілях.

Це має вирішальне значення для залучення клієнтів. Адже Китай є найбільшим автомобільним ринком у світі і на нього припадає 36 відсотків усіх продажів BMW і 40% - Volkswagen.

Нагадаємо, що BMW відсвяткувала офіційну прем'єру другої генерації компактвена 2-Series Active Tourer. Перше покоління, показане в 2014 році, розійшлося по світу тиражем майже півмільйона примірників.