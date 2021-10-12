Колишній тюнер Volvo атакує Porsche на ринку преміальних електромобілів

Компанія Polestar, створена Volvo і Geely на базі тюнінг-ательє шведської марки, поділилася амбітними планами на найближче майбутнє. При тому, що на даний момент в її лінійці всього дві моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoMotoundSport.

Створений кілька років тому бренд випускає гібрид Polestar 1 і електричний седан Polestar 2. Тим не менш, головним конкурентом марки генеральний директор Polestar Томас Інгенлат вважає Porsche. І всерйоз збирається поборотися з німцями за кращий спортивний автомобіль преміум-класу з електричним приводом.

Електромобіль Polestar 2

Вже в наступному році Polestar запустить нову модель, яка за розмірами буде порівнянна з Porsche Cayenne. А в 2023-му дебютує компактне крос - купе Polestar 4 - прямий конкурент електричного Porsche Macan, який теж не за горами. Ще роком пізніше буде представлений флагманський Polestar 5, який позиціонується, як суперник Tesla Model S і Porsche Taycan.

Новинки розробляються на платформі SPA2 - модернізованої версії шасі, що лежить в основі нинішніх Volvo шістдесятої і дев'яностої серій. Крім цього, буде розширюватися і географія виробництва: випускати електрокари Polestar планує не тільки в Китаї, але і на американському заводі Volvo в Південній Кароліні, а також, можливо, на одному з європейських підприємств.

До 2023 року Polestar хоче розширити свою присутність у світі з 14 до 30 країн, а до 2025-го продавати 290 тисяч електромобілів щорічно. Враховуючи, що в минулому році марка реалізувала всього 10 тисяч автомобілів, в настільки амбітні плани віриться насилу.

Нагадаємо, що генеральний директор Porsche Олівер Блум раніше заявив, що 911-й ніколи не стане електрокаром. Тепер же в компанії не виключають появу такого спорткара.