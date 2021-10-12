Бывший тюнер Volvo атакует Porsche на рынке премиальных электромобилей

Компания Polestar, созданная Volvo и Geely на базе тюнинг-ателье шведской марки, поделилась амбициозными планами на ближайшее будущее. При том, что на данный момент в ее линейке всего две модели.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoMotoundSport.

Созданный несколько лет назад бренд выпускает гибрид Polestar 1 и электрический седан Polestar 2. Тем не менее, главным конкурентом марки генеральный директор Polestar Томас Ингенлат считает Porsche. И всерьез собирается побороться с немцами за лучший спортивный автомобиль премиум-класса с электрическим приводом.

Электромобиль Polestar 2

Уже в следующем году Polestar запустит новую модель, которая по размерам будет сопоставима с Porsche Cayenne. А в 2023-м дебютирует компактное кросс-купе Polestar 4 - прямой конкурент электрического Porsche Macan, который тоже не за горами. Еще годом позже будет представлен флагманский Polestar 5, который позиционируется, как соперник Tesla Model S и Porsche Taycan.

Новинки разрабатываются на платформе SPA2 - модернизированной версии шасси, лежащего в основе нынешних Volvo шестидесятой и девяностой серий. Помимо этого, будет расширяться и география производства: выпускать электрокары Polestar планирует не только в Китае, но и на американском заводе Volvo в Южной Каролине, а также, возможно, на одном из европейских предприятий.

До 2023 года Polestar хочет расширить свое присутствие в мире с 14 до 30 стран, а к 2025-му продавать 290 тысяч электромобилей ежегодно. Учитывая, что в прошлом году марка реализовала всего 10 тысяч автомобилей, в столь амбициозные планы верится с трудом.

Напомним, что генеральный директор Porsche Оливер Блум ранее заявил, что 911-й никогда не станет электрокаром. Теперь же в компании не исключают появление такого спорткара.