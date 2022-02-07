Буквально задарма: BMW зробить зарядку для своїх електромобілів безкоштовною

У BMW оголосили, що електромобілі, продані в США, отримають право безкоштовної зарядки на 3000 публічних зарядних станцій в країні протягом двох років. Єдиний ліміт - це обмеження щоденного сеансу зарядки 30 хвилинами.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Програма набере чинності з виходом на ринок США нових iX xDrive50, i4 eDrive40 і i4 M50 в березні. Цікаво, що нова пропозиція не збільшує вартість транспортних засобів. Дворічний період починається з дня покупки. Клієнти отримають доступ до 3000 зарядних пристроїв мережі Electrify America по всій країні.
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