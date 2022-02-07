Буквально даром: BMW сделает зарядку для своих электромобилей бесплатной

В BMW объявили, что электромобили, проданные в США, получат право бесплатной зарядки на 3000 публичных зарядных станций в стране в течение двух лет. Единственный лимит – это ограничение ежедневного сеанса зарядки 30 минутами.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Программа вступит в силу с выходом на рынок США новых iX xDrive50, i4 eDrive40 и i4 M50 в марте. Интересно, что новое предложение не увеличивает стоимость транспортных средств. Двухлетний период начинается с дня покупки. Клиенты получат доступ к 3000 зарядным устройствам сети Electrify America по всей стране.

Electrify America управляет крупнейшей в Америке открытой сетью сверхбыстрых зарядных станций мощностью от 150 до 350 кВт. Владельцы баварских электромобилей смогут найти ближайшую или наиболее удобную зарядную станцию ​​с помощью приложения myBMWapp или приложения Electrify America. Приложения также позволят водителям определять, доступны ли зарядные устройства, и получать инструкции о том, как туда добраться.

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