Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля

За час роботи над електромобільні блогом Autogeek мені вдалося поїздити майже на всіх електромобілях, які офіційно продаються в Україні. Словом, досвід не обмежується однією моделлю. А враховуючи, що машину, як правило, надають на тиждень, то "електрички" я експлуатував не тільки в будні, а й у вихідні, з проїздами по заміських трасах.

Перше, на що хотілося б звернути увагу тих, хто розмірковує щодо покупки електромобіля — у вас завжди повинна бути під рукою "своя" розетка. Тобто, місце постійної зарядки. Це може бути приватний будинок, паркінг із доступом до електрики або офіс — будь-яка локація з можливістю заряджати електромобіль тривалий час. Тільки в цьому випадку покупка електромобіля виправдана.

Інакше досвід буде вкрай негативним. І ось чому. Від необхідності заряджатися на публічних електрозаправках нікуди не подітися, але поки що це найслабша ланка у всьому ланцюжку плавного переходу від ДВС до електротязі. Не тому, що таких зарядних станцій мало. Аж ніяк. Варто відкрити застосунок PlugShare з внесеними в нього всіма електрозаправками світу — і ви побачите, що Україна (принаймні, великі міста) щільно покрита мережею електрозаправок різного калібру. В основному це термінали змінного струму з потужністю до 22 кВт.

Біль електромобіліста якраз у тому, що зарядні станції, як правило, належать різним операторам. А це означає, що для кожної мережі потрібно встановлювати окремий мобільний додаток. Плюс — в кожному з них на рахунку повинен бути позитивний баланс. По суті, необхідно тримати енну суму грошей на рахунках всіх компаній, від чиїх станцій ви будете заряджатися. Наявність власної розетки значно полегшує життя власникові електрокара.

Друга особливість — витрата електроенергії. На відміну від автомобілів з ДВС вона росте при виїзді на заміську трасу, а в місті якраз може бути мінімальною. Причиною тому — рекуперація. У міському режимі вона допомагає істотно економити заряд батареї за рахунок частих гальмувань і низьких швидкостей.

Третій фактор. Пересівши зі звичайного авто з ДВС на електромобіль, ви втрачаєте бонусні бали у програмах лояльності мереж АЗС. Адже заправлятися вам тепер не потрібно, а бонуси якраз і "капали" за кожен залитий літр.

Ну, і, нарешті, головне, чим відрізняється електромобіль від звичайного автомобіля — сервісного обслуговування тут практично немає. Не потрібно доливати масло, міняти паливний фільтр і свічки... Навіть гальмівні колодки в електромобілях зношуються значно повільніше — за рахунок тієї ж рекуперації. По суті, потрібно стежити лише за рівнем омиваючої рідини і тиском в шинах.

До речі, про шини. Вибираючи електромобіль, звертайте увагу на розмірність. На деякі моделі встановлюються спеціальні покришки з низьким опором коченню, які можуть вироблятися обраними постачальниками, і їх вартість може бути мало не вдвічі вища за стандартні.