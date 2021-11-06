BMW готує найпотужніший кросовер в своїй історії: стала відома дата прем'єри

У BMW оголосили про майбутню прем'єру потужного концептуального гібридного кросовера. Вона відбудеться 29 листопада, а сама машина повинна скласти конкуренцію Porsche Cayenne Turbo GT.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.
Німецький автовиробник не оприлюднив ніяких подробиць про новинку, але згідно з інформацією інсайдерів, концепт-кар передує появі серійного кросовера XM. Прем'єра високопродуктивного концепту відбудеться в Лос-Анджелесі 16 і 17 листопада, але ембарго на розголошення інформації про нього буде знято тільки 29 листопада.
Також повідомлялося, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.