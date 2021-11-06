BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории: стала известна дата премьеры

В BMW объявили о грядущей премьере концептуального гибридного кроссовера. Премьера состоится 29 ноября, а сама машина должна составить конкуренцию Porsche Cayenne Turbo GT.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Немецкий автопроизводитель не обнародовал никаких подробностей о новинке, но согласно информации инсайдеров, концепт-кар предшествует появлению серийного кроссовера XM. Премьера высокопроизводительного концепта состоится в Лос-Анджелесе 16 и 17 ноября, но эмбарго на разглашение информации о нем будет снято только 29 ноября.

Ожидается, что XM станет самым мощным серийным автомобилем BMW из когда-либо созданных и будет оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, работающим вместе с электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки может превышать 750 л.с.

В последние месяцы несколько закамуфлированных прототипов были замечены на дорогах общего пользования в разных районах Германии. Шпионские снимки говорят нам о том, что XM получит раздельные фары, большую решетку радиатора и существенно расширенные колесные арки.

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