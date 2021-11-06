BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории: стала известна дата премьеры

В BMW объявили о грядущей премьере концептуального гибридного кроссовера. Премьера состоится 29 ноября, а сама машина должна составить конкуренцию Porsche Cayenne Turbo GT.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.
Немецкий автопроизводитель не обнародовал никаких подробностей о новинке, но согласно информации инсайдеров, концепт-кар предшествует появлению серийного кроссовера XM. Премьера высокопроизводительного концепта состоится в Лос-Анджелесе 16 и 17 ноября, но эмбарго на разглашение информации о нем будет снято только 29 ноября.
Также сообщалось, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.