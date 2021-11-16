Для бездоріжжя і не для всіх ринків: представлений новий кросовер Mazda CX-50

Mazda представила новий кросовер CX-50, який приєднується до розширюваної модельної лінійки. Новинка буде вироблятися на новому спільному заводі Mazda і Toyota в Хантсвіллі, штат Алабама.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mazda.
Виробництво CX - 50 почнеться на початку 2022 року. У наступному ж році CX-50 з'явиться в салонах дилерів. Як і CX-5, Новий CX-50 оснащений 2,5-літровим бензиновим чотирициліндровим двигуном. Спочатку для автомобіля буде запропоновано два двигуни.
Але незабаром варто чекати появи і гібридних версій. У CX-5 атмосферний 2,5-літровий двигун Skyactiv-G видає 187 к.с. і 252 Нм максимального крутного моменту. Skyactiv-G 2.5 Turbo з турбонаддувом розвиває 250 к.с. і 434 Нм.
Очікується, що ціни та технічні характеристики будуть оприлюднені ближче до виходу CX-50 на ринок.
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