Для бездорожья и не для всех рынков: представлен новый кроссовер Mazda CX-50

Mazda представила новый кроссовер CX-50, который присоединяется к расширяющейся модельной линейке. Новинка будет производиться на новом совместном заводе Mazda и Toyota в Хантсвилле, штат Алабама.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mazda.
Производство CX-50 начнется в начале 2022 года. В следующем же году CX-50 появится в салонах дилеров. Как и CX-5, новый CX-50 оснащен 2,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем. Изначально для автомобиля будет предложено два двигателя.
Но вскоре стоит ждать появления и гибридных версий. В CX-5 атмосферный 2,5-литровый двигатель Skyactiv-G выдает 187 л.с. и 252 Нм максимального крутящего момента. Skyactiv-G 2.5 Turbo с турбонаддувом развивает 250 л.с. и 434 Нм.
Ожидается, что цены и технические характеристики будут обнародованы ближе к выходу CX-50 на рынок.
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