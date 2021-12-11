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Автопром, которого больше нет: заводу ЛуАЗ исполнилось 54 года

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Суббота 11 декабря 2021 12:45
Автопром, которого больше нет: заводу ЛуАЗ исполнилось 54 года ЛуАЗ-969М (Фото: lickr.com)
Автор: Вадим Добровольский

ЛуАЗ отмечает день рождения. Заводу исполнилось 54 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Ровно 54 года назад, 11 декабря 1967, приказом Министерства автомобильной промышленности СССР Луцкий машиностроительный завод был преобразован в Луцкий автомобилестроительный завод или сокращенно ЛуАЗ.

Автопром, которого больше нет: заводу ЛуАЗ исполнилось 54 года

Транспортер переднего края ЛуАЗ-967М

Завод специализировался на производстве малых внедорожных автомобилей и их грузопассажирских версий, а также транспортеров ТПК военного назначения. Самые известные модели ЛуАЗ - это транспортер переднего края ЛуАЗ-967 и созданный на его базе гражданский внедорожник ЛуАЗ-969 (позже переименован в ЛуАЗ-1302).

Автопром, которого больше нет: заводу ЛуАЗ исполнилось 54 года

ЛуАЗ-969М

В 1999 году ЗАО "Укрпроминвест" выкупило у государства 81% акций ЛуАЗа, после чего завод стал, по сути, сборочной площадкой для выпуска автомобилей других марок. С 2000 года здесь собирали автомобили УАЗ, ВАЗ, Иж и другие.

В 2005 году владельцем завода стала корпорация "Богдан". После этого сборка автомобилей в Луцке была постеменно прекращена - завод перешел на выпуск сначала автобусов "Богдан", а затем и троллейбусов этой марки.

Автопром, которого больше нет: заводу ЛуАЗ исполнилось 54 года

Напомним, в Украине на продажу выставлен уникальный ЗАЗ "Таврия" с пробегом менее 1000 км. Автомобиль 2002 года выпуска продается всего за 2800 долларов.

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