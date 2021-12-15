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Підморгнути й врятувати життя: названо найкориснішу опцію автомобілів Nissan

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Середа 15 грудня 2021 08:40
Підморгнути й врятувати життя: названо найкориснішу опцію автомобілів Nissan Фото: підкачка шин (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Система оповіщення Nissan Easy-Fill Tire Alert навчилася повідомляти при підкачці шин, коли тиск в шині нормалізується. У Nissan впевнені, що ця функція здатна щорічно зберігати до 600 людських життів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Недостатній тиск в шинах, як і надмірне, негативно впливає і на витрату палива, і на коректну роботу всіх електронних асистентів в сучасному автомобілі. Система Nissan Easy-Fill Tire Alert за кілька років довела свою ефективність. Сам японський автовиробник нещодавно назвав її однією з найважливіших у своїх нових авто.

Ось як вона працює. Коли водій хоче підкачати колеса за сигналом системи контролю тиску, він повинен залишити запалювання включеним. При зростанні тиску в шинах машина блимне "аварійкою", коли тиск колесі досягне норми - посигналить. Якщо продовжити качати понад норму, то звуковий сигнал повториться кілька разів.

Підморгнути й врятувати життя: названо найкориснішу опцію автомобілів NissanЗа даними японського автовиробника, тільки в США щорічно відбувається близько 11 тисяч ДТП, пов'язаних з шинами. Розрахунки автовиробника кажуть, що якби всі машини мали системи контролю тиску і підказки при накачуванні, кількість аварій вдалося б знизити майже вдвічі.

Nissan планує лобіювати обов'язкову установку такої системи спочатку в США, а потім і по всьому світу, як це раніше сталося з системою контролю тиску в шинах.

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