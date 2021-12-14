Седани, позашляховики, спорткари: Toyota і Lexus показали відразу 15 електрокарів

Під час конференції, присвяченій стратегії в області електромобілів, глава концерну Toyota Акіо Тойода представив одразу 15 електричних концептів, що передують майбутні моделі Toyota і Lexus.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

15 найрізноманітніших електрокарів: від міських компактів і кросоверів до пікапів і суперкарів. І це при тому, що на цей час у всій модельній лінійці Toyota всього один електромобіль.

Ось з електричної лінійки bZ (beyond Zero) Тойода і почав презентацію, представивши купеподібний кросовер з робочою назвою "bZ Compact SUV" – майбутній батарейний C-HR. За ним пішли середньорозмірний седан " bZ SDN "і великий трирядний позашляховик"bZ Large SUV".

Потім глава Toyota перейшов до Преміуму і показав розкішний варіант кросовера bZ4X - Lexus RZ. Далі пішли "Swoop EV", що виглядає як наступник LF-A з запасом ходу більше 700 км (завдяки твердотільним акумуляторам) і прискоренням до" сотні " в межах пари секунд. Також було продемонстровано прототипи великого позашляховика Lexus Electrified SUV. Потім був показаний батарейний електропікап і пара мініатюрних електромобілів – сітікар і маленький електричний фургон.

Акіо Тойода розділив автомобілі на два типи: зі зниженим викидом вуглецю (HEV, PHEV і т.д.) і вуглецево-нейтральні (BEV, FCEV і т. д.). І заявив, що до 2030 року в лінійці компанії з'явиться не менше 30 електричних моделей у всіх масових сегментах ринку. Річний випуск електрокарів до цього терміну складе близько 3,5 мільйона машин.

Нагадаємо, що глава концерну Toyota Акіо Тойода застеріг від зайвого захоплення повною електрифікацією автотранспорту. Він заявив, що це може обернутися справжньою катастрофою для економіки Японії.