ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Седани, позашляховики, спорткари: Toyota і Lexus показали відразу 15 електрокарів

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 17:08
Седани, позашляховики, спорткари: Toyota і Lexus показали відразу 15 електрокарів Презентація Toyota нових електрокарів (Фото: Toyota)
Автор: Олександр Мороз

Під час конференції, присвяченій стратегії в області електромобілів, глава концерну Toyota Акіо Тойода представив одразу 15 електричних концептів, що передують майбутні моделі Toyota і Lexus.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

15 найрізноманітніших електрокарів: від міських компактів і кросоверів до пікапів і суперкарів. І це при тому, що на цей час у всій модельній лінійці Toyota всього один електромобіль.

Седани, позашляховики, спорткари: Toyota і Lexus показали відразу 15 електрокарів

Ось з електричної лінійки bZ (beyond Zero) Тойода і почав презентацію, представивши купеподібний кросовер з робочою назвою "bZ Compact SUV" – майбутній батарейний C-HR. За ним пішли середньорозмірний седан " bZ SDN "і великий трирядний позашляховик"bZ Large SUV".

Седани, позашляховики, спорткари: Toyota і Lexus показали відразу 15 електрокарів

Потім глава Toyota перейшов до Преміуму і показав розкішний варіант кросовера bZ4X - Lexus RZ. Далі пішли "Swoop EV", що виглядає як наступник LF-A з запасом ходу більше 700 км (завдяки твердотільним акумуляторам) і прискоренням до" сотні " в межах пари секунд. Також було продемонстровано прототипи великого позашляховика Lexus Electrified SUV. Потім був показаний батарейний електропікап і пара мініатюрних електромобілів – сітікар і маленький електричний фургон.

Седани, позашляховики, спорткари: Toyota і Lexus показали відразу 15 електрокарів

Акіо Тойода розділив автомобілі на два типи: зі зниженим викидом вуглецю (HEV, PHEV і т.д.) і вуглецево-нейтральні (BEV, FCEV і т. д.). І заявив, що до 2030 року в лінійці компанії з'явиться не менше 30 електричних моделей у всіх масових сегментах ринку. Річний випуск електрокарів до цього терміну складе близько 3,5 мільйона машин.

Нагадаємо, що глава концерну Toyota Акіо Тойода застеріг від зайвого захоплення повною електрифікацією автотранспорту. Він заявив, що це може обернутися справжньою катастрофою для економіки Японії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору