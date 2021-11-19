Позашляховик Audi Q5 перевели на електрику, але купити його зможуть не всі

Новий кросовер Audi Q5 e-tron, розроблений виключно для китайського ринку, не має нічого спільного з однойменним автомобілем з ДВЗ, що продається в іншому світі. Адже в основі електромобіля лежить модульна платформа MEB.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNocion.

При розробці нового Audi Q5 e-tron німецька марка не стала занадто обтяжуватися, розтягнувши молодшенький Q4 e-tron. Надбавка у 201 міліметр дозволила збільшити колісну базу до 2 965 міліметрів. При цьому електричний "ку-п'ятий" з габаритами 4,87 на 1,86 метра може похвалитися просторим салоном, що вміщає на трьох рядах сидінь до 7 осіб.

До послуг пасажирів другого ряду - підігрів сидінь і власна зона клімат-контролю. Максимальний об'єм багажника зі складеними задніми рядами-1825 літрів проти 1490 літрів у Q4.

Технічно обидві моделі теж ідентичні. Базовий Audi Q5 35 e-tron оснащений єдиним електромотором на задній осі потужністю 180 кінських сил. У версії Audi Q5 40 e-tron двигун вже потужніший - на 204 сили.

У топ-виконанні Audi Q5 50 e-tron quattro автомобіль оснащений двома електромоторами (109 к.с. спереду і 204 к.с. ззаду) і фірмовою системою повного приводу. Батарея ємністю 83,4 кВт·год забезпечує позашляховика запас ходу на одній зарядці в 520 км по застарілому циклу NEDC.

Виробляти Audi Q5 e-tron на одному конвеєрі з ID-моделями Volkswagen буде спільне підприємство SAIC-Volkswagen. Ціни поки не оголошені. Не передбачається, що цю модель можна буде купити за межами Китаю.

Нагадаємо, що Audi оновила розкішний седан A8. Вперше флагман з Інгольштадта пропонується з пакетом S Line.