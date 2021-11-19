Внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все

Новый кроссовер Audi Q5 e-tron, разработанный исключительно для китайского рынка, не имеет ничего общего с одноименным автомобилем c ДВС, продаваемым в остальном мире. Ведь в основе электромобиля лежит модульная платформа MEB.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNocion.

При разработке нового Audi Q5 e-tron немецкая марка не стала слишком утруждаться, растянув младшенький Q4 e-tron. Прибавка в 201 миллиметр позволила увеличить колесную базу до 2 965 миллиметров. При этом электрический "ку-пятый" с габаритами 4,87 на 1,86 метра может похвалиться просторным салоном, вмещающим на трех рядах сидений до 7 человек.

К услугам пассажиров второго ряда — подогрев сидений и собственная зона климат-контроля. Максимальный объем багажника со сложенными задними рядами — 1825 литров против 1490 литров у Q4.

Технически обе модели тоже идентичны. Базовый Audi Q5 35 e-tron оснащен единственным электромотором на задней оси мощностью 180 лошадиных сил. У версии Audi Q5 40 e-tron двигатель уже помощнее - на 204 силы.

В топ-исполнении Audi Q5 50 e-tron quattro автомобиль оснащен двумя электромоторами (109 л.с. спереди и 204 л.с. сзади) и фирменной системой полного привода. Батарея емскостью 83,4 кВт·ч обеспечивает внедорожника запас хода на одной зарядке в 520 км по устаревшему циклу NEDC.

Производить Audi Q5 e-tron на одном конвейере с ID-моделями Volkswagen будет совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Цены пока не объявлены. Не предполагается, что эту модель можно будет купить за пределами Китая.

Напомним, что Audi обновила роскошный седан A8. Впервые флагман из Ингольштадта предлагается с пакетом S Line.