Акупунктура та відеокамери: автомобілі Toyota навчать розуміти, коли дитина в салоні хоче до туалету

Toyota працює над впровадженням системи, яка підкаже, коли дитині на задньому ряду сидінь потрібно туалет. Відповідні патентні документи подано до патентного бюро США.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Нові технології визначать ймовірність того, що дитині потрібно в туалет, і попередять про це водія за допомогою окремого інформаційного блоку в мультимедійній системі. Машина навіть зможе самостійно пропонувати маршрути до найближчої зупинки, де є громадські туалети.

Toyota визначила ключові сигнали, що вказують на наближення необхідності походу до туалету. Два головних напрямки моніторингу - це датчики в сидіннях і система камер для відстеження міміки. Ультразвукові сенсори будуть стежити за рухами, зокрема, за стисненням певних м'язів на спині.

Камери будуть аналізувати вираз обличчя, і за допомогою штучного інтелекту визначати зміну настрою. Вбудовані алгоритми також враховуватимуть реакцію пасажирів на гальмування та різке прискорення, щоб визначити потенційний дискомфорт членів екіпажу. Система розпізнавання голосу буде заточена на деякі ключові фрази, в яких криється необхідність екстреної зупинки.

Альтернативний маршрут до найближчого туалету зможе передбачати затори, і буде робити акцент на гладких дорогах з меншою кількістю поворотів, щоб зменшити дискомфорт пасажирів.

Більш того, автомобілі з функцією масажу зможуть використовувати методику акупунктури. Ніяких жартів - в Toyota вважають це дійсно важливим у світлі розвитку машин з автопілотом.

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