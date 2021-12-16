ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Акупунктура та відеокамери: автомобілі Toyota навчать розуміти, коли дитина в салоні хоче до туалету

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 12:25
Акупунктура та відеокамери: автомобілі Toyota навчать розуміти, коли дитина в салоні хоче до туалету Фото: інфотеймент Toyota (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota працює над впровадженням системи, яка підкаже, коли дитині на задньому ряду сидінь потрібно туалет. Відповідні патентні документи подано до патентного бюро США.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Нові технології визначать ймовірність того, що дитині потрібно в туалет, і попередять про це водія за допомогою окремого інформаційного блоку в мультимедійній системі. Машина навіть зможе самостійно пропонувати маршрути до найближчої зупинки, де є громадські туалети.

Toyota визначила ключові сигнали, що вказують на наближення необхідності походу до туалету. Два головних напрямки моніторингу - це датчики в сидіннях і система камер для відстеження міміки. Ультразвукові сенсори будуть стежити за рухами, зокрема, за стисненням певних м'язів на спині.

Акупунктура та відеокамери: автомобілі Toyota навчать розуміти, коли дитина в салоні хоче до туалету

Камери будуть аналізувати вираз обличчя, і за допомогою штучного інтелекту визначати зміну настрою. Вбудовані алгоритми також враховуватимуть реакцію пасажирів на гальмування та різке прискорення, щоб визначити потенційний дискомфорт членів екіпажу. Система розпізнавання голосу буде заточена на деякі ключові фрази, в яких криється необхідність екстреної зупинки.

Акупунктура та відеокамери: автомобілі Toyota навчать розуміти, коли дитина в салоні хоче до туалету

Альтернативний маршрут до найближчого туалету зможе передбачати затори, і буде робити акцент на гладких дорогах з меншою кількістю поворотів, щоб зменшити дискомфорт пасажирів.

Більш того, автомобілі з функцією масажу зможуть використовувати методику акупунктури. Ніяких жартів - в Toyota вважають це дійсно важливим у світлі розвитку машин з автопілотом.

Раніше ми повідомляли, як змінився ринок електромобілів в Україні за 2021 рік. Найдоступніший електрокар серед представлених в Україні офіційними імпортерами коштує замалим не 35 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Skoda анонсувала новий електричний кросовер. Купеподібна версія електричного кросовера Enyaq iV з'явиться 31 Січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору