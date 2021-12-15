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Названа дата прем'єри: Skoda анонсувала новий електричний кросовер

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Середа 15 грудня 2021 18:30
Названа дата прем'єри: Skoda анонсувала новий електричний кросовер Тизер Skoda Enyaq Coupe (Фото: Skoda)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Skoda опублікувала відеоролик та тизерні зображення, в яких показана купеподібна версія електричного кросовера Enyaq iV.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Названа дата прем'єри: Skoda анонсувала новий електричний кросовер

Однією з головних особливостей новинки став низький коефіцієнт аеродинамічного опору cd 0,234 - кращий у своєму класі. Обтічність заощадить заряд батареї: Enyaq Coupe iV зможе проїхати на одній зарядці до 535 кілометрів, в той час як звичайний ЕНІАК має максимальну дальність в 510 км.

Названа дата прем'єри: Skoda анонсувала новий електричний кросовер

Практичність при цьому майже не постраждає: купе-кросовер втратить всього 15 літрів корисного простору - обсяг багажного відділення складе 570 літрів.

Названа дата прем'єри: Skoda анонсувала новий електричний кросовер

Базову версію крос-купе з індексом iV 60 оснастять одним електромотором потужністю 179 кінських сил і літій-іонною батареєю ємністю 62 кВт·год. модифікації iV 80 дістанеться 204-сильний агрегат і акумулятори на 77 кВт·год. топова версія iV 80X отримає два електродвигуни (по одному на кожній осі) сумарною потужністю 265 кінських сил і батарею ємністю 82 кВт·год.

Названа дата прем'єри: Skoda анонсувала новий електричний кросовер

Офіційна прем'єра Skoda Enyaq Coupe відбудеться 31 Січня. Продажі новинки в Європі стартують у першій половині наступного року. А до 2025 року чеська марка виведе на ринок до десяти нових моделей з гібридними та електричними силовими установками. На той час частка електрифікованих машин від загального обсягу продажів досягне 25 відсотків.

Нагадаємо, що компанія Skoda представила оновлений кросовер Karoq. У новинки змінений дизайн і розширено оснащення, вже в базі – віртуальні прилади.

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