Багажник спереду і "дірка" в борту: 9 крутих фішок електричного пікапа Rivian R1T

Електричний пікап Rivian R1T недавно пішов у виробництво, випередивши в цьому свого головного конкурента Tesla Cybertruck, який не з'явиться в серії раніше 2022 року. У порівнянні з Cybertruck у R1T більш консервативний дизайн, але конструктивних цікавинок теж вистачає. Чим дивує цей електропікап - чіайте нижче в матеріалу РБК-Україна.

Нагадаємо, Rivian R1T - це електричний пікап із запасом ходу в 500 кілометрів, оснащений підвіскою зі змінним кліренсом, здатний буксирувати 5-тонний причіп. А його електромотори досить потужні, щоб розігнати важку машину до сотні всього за 3 секунди.

Ці характеристики самі по собі вражають, але у R1T також є безліч унікальних деталей, на які варто звернути увагу.

Сховище в тунелі

Gear Tunnel - це зона зберігання, яка розташована між кабіною і вантажною платформою, доступ до якої можна отримати з будь-якої сторони кузова. Її можна використовувати для перевезення довгомірів, які не помістяться в багажнику або розмістити столик для пікніка.

Бортовий компресор

Дуже зручна функція для загального використання, особливо корисна для тих, хто любить вибиратися на екстермальне бездоріжжя. У комплекті з вбудованим компресором йде знімний шланг, досить довгий, щоб з запасом дотягнутися до будь-якого з коліс. Просто встановіть потрібний тиск і натисніть кнопку.

Динамік для тусовки

Ця портативна колонка з підтримкою Bluetooth важить всього 2,2 кг і в похідному положенні пристиковується до центральної консолі. А заодно і заряджається від бортової мережі.

І, якщо "сьогодні в клубі будуть любі танці", динамік ставиться на дах пікапа або носиться на плечі за прикладом касетних магнітофонів минулого.

Камера Gear Guard

Це "пильне око" допоможе запобігти крадіжці речей з кузова, фіксуючи злодіїв на місці злочину. Просто обплутайте вантаж сигнальними проводами і коли хто-небудь зачепить кабель - засвітиться екран медіасистеми і мультяшний персонаж скаже зловмисникам, що їх знімає прихована камера.

У будь-якому випадку, це простіше і вигідніше, ніж утримувати прив'язаного до буксирувальної вушка ротвейлера.

Ліхтарик

Ви, звичайно, бачили у автомобілів Rolls-Royce і навіть Skoda парасольки в кишенях дверей. А у Rivian R1T в дверній карті ховається ліхтарик. Так набагато практичніше - адже ніч настає кожну добу, а дощів доводиться чекати тижнями.

Ключ-брелок у вигляді карабіна

Тут особливо сказати нічого-крім того, що це дуже круто. При вилазках на природу далеко від міст ви, при всьому бажанні, не зможете втратити пристебнутий до куртки або джинсів ключ. А значить, не доведеться знемагаючи від спраги повзти по прерії до найближчої АЗС. До якої 20 кілометрів.

Речовий ящик

Звичайно, дертися через борт в кузов пікапа, щоб дістати з-під підлоги запаску - не найоптимальніший варіант. Але хто змушує возити з собою п'яте колесо при наявності вбудованого повітряного компресора?

Залиште запаску в гаражі і використовуйте цей відсік для зберігання додаткового багажу.

"Бардачок"

Передній багажник - як правило прерогатива крутих спорткарів середньо - і задньомоторного компонування. А в нашому випадку утилітарний "вантажівка" отримав додатковий простір для перевезення корисного вантажу. Його обсяг становить 310 літрів, що приблизно відповідає єдиному багажнику дводверного купе.

Для багажу і ліжка

Рейлінги на даху досить рідко зустрічаються в пікапах будь-якого типу, що ускладнює установку поперечок. Найчастіше зустрічаються "решітки", перекинуті між бортами кузова.

Rivian R1T пропонує і те, і інше, та ще й з набором додаткових поперечок, які можна розмістити на даху або поперек вантажної платформи.

Нагадаємо, що компанія Rivian запустила в серію електричний пікап раніше Tesla. Хоча серійний Rivian R1T був представлений ще три роки тому, випуск почався тільки зараз.