Багажник спереди и "дырка" в борту: 9 крутых фишек электрического пикапа Rivian R1T

Электрический пикап Rivian R1T недавно пошел в производство, опередив в этом своего главного конкурента Tesla Cybertruck, который не появится в серии раньше 2022 года. По сравнению с Cybertruck у R1T более консервативный дизайн, но интереснных особенностей тоже хватает. Чем удивляет этот электропикап - чиайте ниже в материала РБК-Украина.

Напомним, Rivian R1T - это электрический пикап с запасом хода в 500 километров, оснащенный подвеской с изменяемым клиренсом, способный буксировать 5-тонный прицеп. А его электромоторы достаточно мощны, чтобы разогнать тяжелую машину до сотни всего за 3 секунды.

Эти характеристики сами по себе впечатляют, но у R1T также есть множество уникальных деталей, на которые стоит обратить внимание.

Хранилище в туннеле

Gear Tunnel - это зона хранения, которая расположена между кабиной и грузовой платформой, доступ к которой можно получить с любой стороны кузова. Ее можно использовать для перевозки длинномеров, которые не поместятся в багажнике или разместить столик для пикника.

Бортовой компрессор

Очень удобная функиция для общего использования, особенно полезная для тех, кто любит выбираться на экстремальное бездорожье. В комплекте со встроенным компрессором идет съемный шланг, достаточно длинный, чтобы с запасом дотянуться до любого из колес. Просто установите нужное давление и нажмите кнопку.

Динамик для тусовки

Эта портативная колонка с поддержкой Bluetooth весит всего 2,2 кг и в походном положении пристыковывается к центральной консоли. А заодно и заряжается от бортовой сети.

И, если "сегодня в клубе будут танцы", динамик водружается на крышу пикапа или носится на плече по примеру кассетных магнитофонов прошлого.

Камера Gear Guard

Этот "зоркий глаз" поможет предотвратить кражу вещей из кузова, фиксируя воров с поличным. Просто опутайте груз сигнальными проводами и когда кто-либо заденет кабель - засветится экран медиасистемы и мультяшный персонаж скажет злоумышленникам, что их снимает скрытая камера.

В любом случае, это проще и выгоднее, чем содержать привязанного к буксировочной проушине ротвейлера.

Фонарик

Вы, конечно, видели у автомобилей Rolls-Royce и даже Skoda зонтики в карманах дверей. А у Rivian R1T в дверной карте прячется фонарик. Так гораздо практичнее - ведь ночь наступает каждые сутки, а дождей приходится ждать неделями.

Ключ-брелок в виде карабина

Здесь особо сказать нечего - кроме того, что это очень круто. При вылазках на природу вдали от городов вы, при всем желании, не сможете потерять пристегнутый к куртке или джинсам ключ. А значит, не придется изнывая от жажды ползти по прерии к ближайшей АЗС. До которой 20 километров.

Вещевой ящик

Конечно, карабкаться через борт в кузов пикапа, чтобы достать из-под пола запаску - не самый оптимальный вариант. Но кто заставляет возить с собой пятое колесо при наличии встроенного воздушного компрессора?

Оставьте запаску в гараже и используйте этот отсек для хранения дополнительного багажа.

"Бардачок"

Передний багажник - как правило прерогатива крутых спорткаров средне- и заднемоторной компоновки. А в нашем случае утилитарный "грузовик" получил дополнительное пространство для перевозки полезного груза. Его объем составляет 310 литров, что примерно соответствует единственному багажнику двухдверного купе.

Для багажа и кровати

Рейлинги на крыше весьма редко встречаются в пикапах любого типа, что затрудняет установку поперечин. Чаще встречаются "решетки", перекинутые между бортами кузова.

Rivian R1T предлагает и то, и другое, да еще и с набором дополнительных поперечин, которые можно разместить на крыше или поперек грузовой платформы.

Напомним, что компания Rivian запустила в серию электрический пикап раньше Tesla. Хотя серийный Rivian R1T был представлен еще три года назад, выпуск начался только сейчас.