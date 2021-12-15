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700 км без підзарядки та 750 сил: найдорожчий електрокар BMW показали на фото та відео

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Середа 15 грудня 2021 11:30
700 км без підзарядки та 750 сил: найдорожчий електрокар BMW показали на фото та відео Фото: BMW i7 (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

BMW i7 в самій компанії називають єдиним у світі розкішним седаном на електротязі. Напередодні офіційного дебюту виробник демонструє офіційні зображення машини поки ще в камуфляжі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

У BMW запевняють, що в ході ресурсних випробувань в жарких регіонах планети електродвигуни, тягова батарея і система повного приводу автомобіля піддавалися граничним навантаженням від високих температур, ґрунтових доріг, пилу і великих перепадів висот.

700 км без підзарядки та 750 сил: найдорожчий електрокар BMW показали на фото та відео

У компанії також повідомляють, що програма випробувань містила проходження десятків тисяч кілометрів по дорогах загального користування і швидкісних треках. Температурна поведінка електродвигунів випробовувалося влітку в гірській місцевості Іспанії та Італії.

В ході випробувань велику увагу інженери також приділяли можливостям системи кондиціонування повітря, а також термостійкості оздоблювальних матеріалів салону.

700 км без підзарядки та 750 сил: найдорожчий електрокар BMW показали на фото та відео

Офіційні технічні характеристики поки тримаються в секреті, але джерела в компанії зазначають, що модель отримає масивну акумуляторну батарею ємністю 120 кВт•год, яка забезпечує запас ходу до 700 км на одній зарядці. Очікується, що топова версія отримає три електромотори сумарною потужністю 750 к.с.

Новинка BMW i7 повинна відсвяткувати світову прем'єру в наступному році спільно з іншими моделями лінійки 7-Series, яка готується до зміни поколінь в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що показаний новий електричний кросовер Lexus. Lexus RZ 450e стане першим електромобілем бренду на самостійній платформі.

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