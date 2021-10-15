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Броньовик за мільйон доларів: представлено броньований позашляховик Rolls-Royce Cullinan

Автор: Олександр Мороз

Німецьке ательє Klassen, що спеціалізується на створенні захищених версій автомобілів преміум-класу, представило свою свіжу роботу – броньований позашляховик Rolls-Royce Cullinan.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Klassen.

Зайве говорити, що Cullinan не найдоступніший з позашляховиків. Його ціна коливається в районі півмільйона доларів, що цілком нормально за мірками Rolls-Royce.

Але ательє Klassen запропонувало версію, яка майже вдвічі дорожче звичайного Cullinan. Позашляховик отримав броню рівня BR6 – стеля і підлога салону здатні витримати одночасний вибух двох ручних гранат DM51.

На зміну звичайним прийшли багатошарові куленепробивні скла. Балістичний захист отримали акумулятор і двигун, а також інші вразливі вузли.

Броньований "кокон" ніяк не позначився на комфорті – всередині позашляховик все також радує ексклюзивною обробкою, присутній навіть знаменита підсвічування "зоряне небо". Крім того, ательє готове врахувати будь-які примхи клієнта. За доплату, зрозуміло.

У підсумку броньований Cullinan німці оцінили в 833 тисячі євро або майже мільйон доларів. Термін виготовлення становить три місяці з моменту оформлення замовлення.

Нагадаємо, що поки Rolls-Royce роздумує про власний електромобіль, китайці почали поставки до Норвегії електричного "Cullinan". Модель Hongqi E-HS9 вже отримала 500 замовлень в цій скандинавській країні.

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Rolls-Royce Motor Cars