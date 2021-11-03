15-дюймовий екран і новий топовий мотор: Ford анонсував Ranger наступного покоління

Світова прем'єра Ford Ranger відбудеться 24 листопада на одному з найперспективніших ринків – в Австралії. Розробкою машини керував місцевий інженерний центр. Новий Ranger стане глобальною моделлю – пікап буде продаватися на 180 ринках.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.
Як і попередник, новий пікап збереже раму, задній нерозрізний міст і три варіанти кабіни: одно -, дворядну і полуторну. Основу моторної лінійки новинки складуть турбодизелі об'ємом 2,0 л і 3,0 літри. "Заряджена" версія Ranger Raptor змінить турбодизель на 2,7-літровий бензиновий турбодвигун.
Продажі новинки повинні стартувати в першому кварталі 2022 року. Також на цій платформі побудують і одного з головних конкурентів, Volkswagen Amarok другої генерації.
Раніше ми писали, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.
Також повідомлялося, що до 2025 року всі Toyota отримають новітню мультимедійну систему. Мультимедійний комплекс назвали просто - Audio Multimedia.