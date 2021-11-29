Всього 1000 доларів: показано чотириколісний Mercedes-AMG для найменших

Компанія Mercedes-AMG представила дитячий візок, створений у співпраці з виробником Hartan. Новинка модель доступна у трьох комплектаціях: AMG GT, Avantgarde та Performance.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.
Завдяки своїм компактним габаритам і новому механізму складання, коляска здатна вміститися в багажнику купе Mercedes-AMG GT. Дизайн нової коляски є результатом тісної співпраці дизайнерського відділу Mercedes-Benz і Hartan.
Зовні коляска Mercedes-AMG пофарбована в альпійський сірий колір. Дитячий транспортний засіб також оснащений ручним гальмом, п'ятиточковим ременем безпеки і шасі з регульованою висотою.
Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася в 2,5 рази дорожче соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.
Раніше стало відомо, що Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам. У зв'язку з карантинними обмеженнями вартість логістики істотно зросла.