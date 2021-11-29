Всего 1000 долларов: показан четырехколесный Mercedes-AMG для самых маленьких

Комания Mercedes-AMG представила детскую коляску, созданную в сотрудничестве с производителем Hartan. Новинка модель доступна в трех комплектациях: AMG GT, Avantgarde и Performance.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carbuzz.
Благодаря своим компактным габаритам и новому механизму складывания, коляска способна уместиться в багажнике купе Mercedes-AMG GT. Дизайн новой коляски является результатом тесного сотрудничества дизайнерского отдела Mercedes-Benz и Hartan.
Снаружи коляска Mercedes-AMG окрашена в альпийский серый цвет. Детское транспортное средство также оснащено ручным тормозом, пятиточечным ремнем безопасности и шасси с регулируемой высотой.
Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.
Ранее стало известно, что Tesla начнет экономить на доставке электромобилей клиентам. В связи с карантинными ограничениями стоимость логистики существенно выросла.