1,2 млрд доларів: Skoda підрахувала вартість ремонту всіх пошкоджених колісних дисків

Нове дослідження Skoda показує, що більше третини автомобілістів Великобританії експлуатують машини з пошкодженими легкосплавними дисками. Паралельна парковка є найбільш важливим фактором у цій проблемі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

За даними Skoda, по дорогах Великобританії "котиться" понад 13 мільйонів пошкоджених легкосплавних дисків. Враховуючи, що середня ціна ремонту одного колеса у Великобританії становить 67,50 фунтів стерлінгів (92,60 доларів США), якби Британські водії захотіли відремонтувати всі свої пошкоджені колеса, загальна вартість робіт перевищила б 890 мільйонів фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів).

Близько третини з 2000 водіїв, які брали участь у дослідженні Skoda, зізналися, що під час паркування зіткнулися з іншим транспортним засобом або предметом. 83 відсотки учасників опитування також заявили, що пошкодили колісні диски у своїй водійській практиці.

Цікаво, що 45 відсотків британців віддають перевагу поперечному паркуванню, а 18 відсотків проголосували за паралельну. Дослідження Skoda є частиною рекламної кампанії системи автоматичного паркування Intelligent Park Assist нової Fabia.

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Нагадаємо, що електричні Porsche 718 Cayman і Boxster отримають батарею в незвичайному місці. Вона розташується за спинками крісел водія і пасажира.