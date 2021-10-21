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1,2 млрд долларов: Skoda подсчитала стоимость ремонта всех поврежденных колесных дисков

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Четверг 21 октября 2021 11:20
1,2 млрд долларов: Skoda подсчитала стоимость ремонта всех поврежденных колесных дисков Фото: колесный диск Skoda Fabia (skodamedia.com)
Автор: Константин Широкун

Новое исследование Skoda показывает, что более трети автомобилистов Великобритании эксплуатируют машины с поврежденными легкосплавными дисками. Параллельная парковка является наиболее важным фактором в этой проблеме.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

По данным Skoda, по дорогам Великобритании "катится" более 13 миллионов поврежденных легкосплавных дисков. Учитывая, что средняя цена ремонта одного колеса в Великобритании составляет 67,50 фунтов стерлингов (92,60 долларов США), если бы британские водители захотели отремонтировать все свои поврежденные колеса, общая стоимость работ превысила бы 890 миллионов фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов).

1,2 млрд долларов: Skoda подсчитала стоимость ремонта всех поврежденных колесных дисковОколо трети из 2000 водителей, участвовавших в исследовании Skoda, признались, что во время парковки столкнулись с другим транспортным средством или предметом. 83 процента участников опроса также заявили, что повреждали колесные диски в своей водительской практике.

Интересно, что 45 процентов британцев предпочитают поперечную парковку, а 18 процентов проголосовали за параллельную. Исследование Skoda является частью рекламной кампании системы автоматической парковки Intelligent Park Assist новой Fabia.

Ранее мы сообщали, что Toyota инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилей. Эти деньги пойдут на разработку и производство тяговых батарей для электромобилей.

Напомним, что электрические Porsche 718 Cayman и Boxster получат батарею в необычном месте. Она расположится за спинками кресел водителя и пассажира.

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