1,2 млрд долларов: Skoda подсчитала стоимость ремонта всех поврежденных колесных дисков

Новое исследование Skoda показывает, что более трети автомобилистов Великобритании эксплуатируют машины с поврежденными легкосплавными дисками. Параллельная парковка является наиболее важным фактором в этой проблеме.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

По данным Skoda, по дорогам Великобритании "катится" более 13 миллионов поврежденных легкосплавных дисков. Учитывая, что средняя цена ремонта одного колеса в Великобритании составляет 67,50 фунтов стерлингов (92,60 долларов США), если бы британские водители захотели отремонтировать все свои поврежденные колеса, общая стоимость работ превысила бы 890 миллионов фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов).

Около трети из 2000 водителей, участвовавших в исследовании Skoda, признались, что во время парковки столкнулись с другим транспортным средством или предметом. 83 процента участников опроса также заявили, что повреждали колесные диски в своей водительской практике.

Интересно, что 45 процентов британцев предпочитают поперечную парковку, а 18 процентов проголосовали за параллельную. Исследование Skoda является частью рекламной кампании системы автоматической парковки Intelligent Park Assist новой Fabia.

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