Золотое правило водителя: как быстро поменять колесо на запаску

Фото: замена поврежденного колеса запаской - дело нехитрое, но имеет несколько нюансов (freepik.com)
Автор: Игорь Широкун

Эти хлопоты могут постигнуть любого водителя независимо от класса его автомобиля, ведь все машины имеют пневматические шины, уязвимые к целому набору угроз. Предлагаем инструкцию, как справиться с ситуацией уверенно и безопасно.

О том, как заменить пробитое колесо запаской в полевых условиях, читайте в материале РБК-Украина.

Запаска - не единственное, что нужно

Начинать речь о замене поврежденного колеса запасным нет смысла, если этого запасного у вас нет с собой. Причин на то может быть немало, включая отсутствие запаски или докатки в данной комплектации машины с завода.

Кроме того, нужно иметь в автомобиле кое-что другое:

  • Домкрат
  • Баллонный ключ
  • Упоры под колесо (фабричные или импровизированные)
  • Светоотражающий жилет (для нашей страны необязательно)
  • Знак аварийной остановки.

Как правильно заменить пробитое колесо

  1. Запаркуйте машину по возможности безопасно.

Важно не только расстояние от проезжей части, но и тип поверхности, на которую вы будете ставить домкрат. Имейте в виду, что без вреда для шины 10 - 20 метров на минимальной скорости можно проехать и при спущенном колесе.

  • Включите аварийную сигнализацию (во дворе или, скажем, на парковке это делать не нужно).
  • Установите знак аварийной остановки на расстоянии 30-50 м позади авто (если дело происходит на дороге или на узкой обочине).
  • С того борта, где пробито колесо, желательно оставить пространство для работы шириной не менее 1,0 - 1,5 м.

2. Подготовьте автомобиль

  • Включите стояночный тормоз.
  • Для коробки-механики - первая передача, для коробки-автомата - режим P.
  • Подложите упоры с обеих сторон под колесо, диагонально противоположное от пробитого.

3. Подготовьте домкрат

  • Поставьте домкрат под специальную точку опоры на пороге, днище или раме авто.
  • Если грунт мягкий, придется подложить под домкрат кусок доски или что-то подобное, чтобы домкрат не проваливался.

Фото: большой удобный баллонный ключ в машине есть не всегда, и иногда есть смысл приложить для откручивания вес своего тела (freepik.com)

4. Ослабьте крепление колеса

  • Снимите колпак (если есть).
  • Баллонным ключом слегка ослабьте болты (гайки), не откручивая их полностью. Это важно сделать, пока колесо опирается на землю - на вывешенном колесе ничего не получится.

5. Поднимите авто

  • Приводите в действие домкрат, чтобы колесо начало отрываться от земли.
  • Следите, чтобы при этом автомобиль не упал.
  • Поднимайте машину до тех пор, пока под колесом образуется зазор порядка 4 - 5 см (длина спички). Накачанная воздухом запаска будет иметь больший диаметр, чем пустое колесо.

6. Снимите пробитое колесо

  • Полностью открутите болты (гайки).
  • Осторожно снимите колесо.
  • Если диск "прикипел" и колесо не снимается, верните на место болты (гайки), вкрутив их наполовину. Потом опустите домкрат до минимального зазора под колесом и примените к колесу силу. После освобождения колеса возвращайтесь к п. 5.

7. Установите запаску

  • Поместите запасное колесо на ступицу.
  • Закрутите болты (гайки) поочередно накрест, но не пытайтесь затягивать полностью.

8. Опустите авто на землю

  • Опустите домкрат.
  • Окончательно затяните болты (гайки) по тому же алгоритму.

9. Проверьте давление в шине.

Если есть манометр, стоит проверить, правильно ли накачана запаска. Значение давления в атмосферах, барах или других единицах ищите в заводском мануале или на наклейке в проеме водительской двери.

  • Проверьте давление в запаске. При необходимости - подкачайте.
  • Есть смысл заодно проверить давление и в других шинах - чтобы не оказалось, что они сильно отличаются по давлению от установленной запаски.
  • Если вы считаете себя рачительным водителем, раз в несколько месяцев проверяйте запасное колесо - пока оно ездит в бакажнике, давление может упасть.

Самое главное

Пробитое колесо - одна из самых распространенных дорожных неприятностей. Если вы знаете, как действовать, замена займет всего 15-20 минут. Поэтому даже если вы далекий от техники человек, всегда имейте в виду, что подобная сервисная операция вам по силам.

Конечно, в идеале будет полезным провести хотя бы одно пробное занятие в комфортных условиях, чтобы потом не учиться в реальной ситуации "в поле", когда задержка с колесом будет срывать планы водителя и пассажиров.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали о том, как можно быстро убить свои шины и какие действия резко ускоряют износ шин.

Также в отдельной статье мы разбирались, что такое зимняя парковка дворников авто и как поставить дворники в сервисный режим.

При подготовке статьи были использованы материалы Rosava и Autocar.

