Золоте правило водія: як швидко поміняти колесо на запаску

Запаска - не єдине, що потрібне

Розпочинати мову про заміну пошкодженого колеса запасним немає сенсу, якщо того запасного у вас немає з собою. Причин на те може бути чимало, включаючи відсутність запаски чи докатки у даній комплектації машини з заводу.

Крім того, потрібно мати в автомобілі дещо інше:

Домкрат

Балонний ключ

Упори під колесо (фабричні чи імпровізовані)

Світловідбиваючий жилет (для нашої країни необов’язково)

Знак аварійної зупинки.

Як правильно замінити пробите колесо

Запаркуйте машину за можливості безпечно.

Важлива не тільки відстань від проїзної частини, а й тип поверхні, на яку ви будете ставити домкрат. Майте на увазі, що без шкоди для шини 10 - 20 метрів на мінімальній швидкості можна проїхати і при спущеному колесі.

Увімкніть аварійну сигналізацію (в дворі чи, скажімо, на парковці це робити не потрібно).

Встановіть знак аварійної зупинки на відстані 30-50 м позаду авто (якщо діло відбувається на дорозі чи на вузькому узбіччі).

З того борту, де пробите колесо, бажано залишити простір для роботи завширшки не менше 1,0 - 1,5 м.

2. Підготуйте автомобіль

Увімкніть стоянкове гальмо.

Для коробки-механіки - перша передача, для коробки-автомата - режим P.

Підкладіть упори з обох сторін під колесо, діагонально протилежне від пробитого.

3. Підготуйте домкрат

Поставте його під спеціальну точку опори на порозі, днищі чи рамі авто.

Якщо грунт м’який, доведеться підкласти під домкрат шматок дошки чи щось подібне, щоб домкрат не загрузав.

Фото: великий зручний балонний ключ в машині є не завжди, то іноді є сенс застосувати для відкручування вагу свого тіла (freepik.com)

4. Ослабте кріплення колеса

Зніміть ковпак (якщо є).

Балонним ключем злегка ослабте болти (гайки), не відкручуючи їх повністю. Це важливо зробити, поки колесо спирається на землю - на вивешеному колесі нічого не вийде.

5. Підніміть авто

Приводьте в дію домкрат, щоб колесо почало відриватись від землі.

Слідкуйте, щоб при тому автомобіль не впав.

Піднімайте машину доти, доки під колесом утвориться зазор порядку 4 - 5 см (довжина сірника). Накачана повітрям запаска матиме більший діаметр, ніж порожнє колесо.

6. Зніміть пробите колесо

Повністю відкрутіть болти (гайки)

Обережно зніміть колесо.

Якщо диск "прикипів" і колесо не знімається, поверніть на місце болти (гайки), вкрутивши їх наполовину. Тоді опустіть домкрат до мінімального зазору під колесом і застосуйте до колеса силу. Після того повертайтесь до п. 5.

7. Встановіть запаску

Помістіть запасне колесо на маточину.

Закрутіть болти (гайки) почергово навхрест, але не намагайтесь затягувати повністю.

8. Опустіть авто на землю

Опустіть домкрат.

Остаточно затягніть болти (гайки) за тим самим алгоритмом.

9. Перевірте тиск у шині.

Якщо є манометр, варто перевірити, чи правильно накачана запаска. Значення тиску в атмосферах, барах чи інших одиницях шукайте в заводському мануалі чи на наліпці у прорізі водійських дверей.

Перевірте тиск. За потреби - підкачайте.

Є сенс заразом перевірити тиск і в інших шинах - щоб не виявилося, що вони сильно відрізняються за тиском від встановленої запаски.

Якщо ви вважаєте себе дбайливим водієм, раз на кілька місяців перевіряйте запасне колесо - поки воно їздить у бакажнику, тиск може впасти.

Найголовніше

При Пробите колесо - одна з найпоширеніших дорожніх неприємностей. Якщо ви знаєте, як діяти, заміна займе всього 15-20 хвилин. Тому навіть якщо ви далека від техніки людина, завжди майте на увазі, що подібна сервісна операція вам під силу.

Звісно, в ідеалі було б провести хоча б одне пробне заняття у комфортних умовах, щоб потім не навчатись у реальній ситуації "в полі", коли затримка з колесом зриватиме плани водія і пасажирів.