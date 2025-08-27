UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Золоте правило водія: як швидко поміняти колесо на запаску

Фото: заміна пошкодженого колеса запаскою - справа нехитра, але має кілька нюансів (freepik.com)
Автор: Ігор Широкун

Цей клопіт може спіткати будь-кого незалежно від класу його автомобіля, адже всі машини мають пневматичні шини, вразливі до цілого набору загроз. Пропонуємо інструкцію, як впоратися з ситуацією впевнено та безпечно.

Про те, як замінити пробите колесо запаскою в польових умовах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Запаска - не єдине, що потрібне

Розпочинати мову про заміну пошкодженого колеса запасним немає сенсу, якщо того запасного у вас немає з собою. Причин на те може бути чимало, включаючи відсутність запаски чи докатки у даній комплектації машини з заводу.

Крім того, потрібно мати в автомобілі дещо інше:

  • Домкрат
  • Балонний ключ
  • Упори під колесо (фабричні чи імпровізовані)
  • Світловідбиваючий жилет (для нашої країни необов’язково)
  • Знак аварійної зупинки.

Як правильно замінити пробите колесо

  1. Запаркуйте машину за можливості безпечно.

Важлива не тільки відстань від проїзної частини, а й тип поверхні, на яку ви будете ставити домкрат. Майте на увазі, що без шкоди для шини 10 - 20 метрів на мінімальній швидкості можна проїхати і при спущеному колесі.

  •   Увімкніть аварійну сигналізацію (в дворі чи, скажімо, на парковці це робити не потрібно).
  •  Встановіть знак аварійної зупинки на відстані 30-50 м позаду авто (якщо діло відбувається на дорозі чи на вузькому узбіччі).
  • З того борту, де пробите колесо, бажано залишити простір для роботи завширшки не менше 1,0 - 1,5 м.

2. Підготуйте автомобіль

  • Увімкніть стоянкове гальмо.
  •  Для коробки-механіки - перша передача, для коробки-автомата - режим P.
  •  Підкладіть упори з обох сторін під колесо, діагонально протилежне від пробитого.

3. Підготуйте домкрат

  •  Поставте його під спеціальну точку опори на порозі, днищі чи рамі авто.
  •  Якщо грунт м’який, доведеться підкласти під домкрат шматок дошки чи щось подібне, щоб домкрат не  загрузав.

Фото: великий зручний балонний ключ в машині є не завжди, то іноді є сенс застосувати для відкручування вагу свого тіла (freepik.com)

4. Ослабте кріплення колеса

  • Зніміть ковпак (якщо є).
  •  Балонним ключем злегка ослабте болти (гайки), не відкручуючи їх повністю. Це важливо зробити, поки колесо спирається на землю - на вивешеному колесі нічого не вийде.

5. Підніміть авто

  • Приводьте в дію домкрат, щоб колесо почало відриватись від землі.
  • Слідкуйте, щоб при тому автомобіль не впав.
  • Піднімайте машину доти, доки під колесом утвориться зазор порядку 4 - 5 см (довжина сірника). Накачана повітрям запаска матиме більший діаметр, ніж порожнє колесо.

6. Зніміть пробите колесо

  • Повністю відкрутіть болти (гайки)
  • Обережно зніміть колесо.
  • Якщо диск "прикипів" і колесо не знімається, поверніть на місце болти (гайки), вкрутивши їх наполовину. Тоді опустіть домкрат до мінімального зазору під колесом і застосуйте до колеса силу. Після того повертайтесь до п. 5.

7. Встановіть запаску

  •  Помістіть запасне колесо на маточину.
  •  Закрутіть болти (гайки) почергово навхрест, але не намагайтесь затягувати повністю.

8. Опустіть авто на землю

  •  Опустіть домкрат.
  • Остаточно затягніть болти (гайки) за тим самим алгоритмом.

9. Перевірте тиск у шині.

Якщо є манометр, варто перевірити, чи правильно накачана запаска. Значення тиску в атмосферах, барах чи інших одиницях шукайте в заводському мануалі чи на наліпці у прорізі водійських дверей.

  • Перевірте тиск. За потреби - підкачайте.
  • Є сенс заразом перевірити тиск і в інших шинах - щоб не виявилося, що вони сильно відрізняються за тиском від встановленої запаски.
  • Якщо ви вважаєте себе дбайливим водієм, раз на кілька місяців перевіряйте запасне колесо - поки воно їздить у бакажнику, тиск може впасти.

Найголовніше

При Пробите колесо - одна з найпоширеніших дорожніх неприємностей. Якщо ви знаєте, як діяти, заміна займе всього 15-20 хвилин. Тому навіть якщо ви далека від техніки людина, завжди майте на увазі, що подібна сервісна операція вам під силу.

Звісно, в ідеалі було б провести хоча б одне пробне заняття у комфортних умовах, щоб потім не навчатись у реальній ситуації "в полі", коли затримка з колесом зриватиме плани водія і пасажирів.

При підготовці статті були використані матеріали Rosava та Autocar.

