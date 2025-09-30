С настоящим золотом: Mercedes-Benz представил роскошную версию S-Class

Компания Mercedes-Benz представила роскошную спецверсию S-Class для тех клиентов, которым даже обычный Maybach кажется слишком скромным. Mercedes-Maybach V12 Edition создан в рамках программы персонализации Manufaktur.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
За основу взят Mercedes-Maybach S 680, которому достались двухцветный кузов и эксклюзивные колеса, а главное - особый декор с применением настоящего золота.
Нижняя часть кузова окрашена в цвет Obsidian Black Metallic, верхняя - в оттенок Manufaktur Olive Metallic, а разделяет их серебристая полоса. Процесс нанесения краски требует до десяти рабочих дней.
Хромированная эмблема Maybach на задней стойке дополнена золотой "медалью" с числом 12 - это напоминание о логотипе классической модели Maybach Zeppelin DS 8. Для изготовления детали использовано 24-каратное золото, дополненное бриллиантовой гравировкой.
В интерьере коричневая кожа наппа сочетается с вставками из орехового дерева - в том числе на рулевом колесе. Еще здесь появились оригинальная вышивка и табличка "1 of 50" на центральной консоли: тираж спецверсии составит ровно 50 экземпляров.
Каждый покупатель автомобиля также получит эксклюзивные аксессуары, среди которых фужеры с серебряным покрытием для шампанского, особый коврик для багажника, сделанный вручную футляр для ключей.
Под капотом работает битурбомотор V12 объемом 6,0 л, выдающий 612 л.с. На разгон до 100 км/ч седану требуется 4,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Mercedes-Maybach V12 Edition поступит в продажу уже этой осенью, но лишь на отдельных рынках. Цена пока не раскрыта, при этом даже стандартный Mercedes-Maybach S 680 в родной Германии стоит не менее 270 тысяч евро.
