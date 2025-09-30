С настоящим золотом: Mercedes-Benz представил роскошную версию S-Class

За основу взят Mercedes-Maybach S 680, которому достались двухцветный кузов и эксклюзивные колеса, а главное - особый декор с применением настоящего золота.

Нижняя часть кузова окрашена в цвет Obsidian Black Metallic, верхняя - в оттенок Manufaktur Olive Metallic, а разделяет их серебристая полоса. Процесс нанесения краски требует до десяти рабочих дней.

С настоящим золотом

Хромированная эмблема Maybach на задней стойке дополнена золотой "медалью" с числом 12 - это напоминание о логотипе классической модели Maybach Zeppelin DS 8. Для изготовления детали использовано 24-каратное золото, дополненное бриллиантовой гравировкой.

В интерьере коричневая кожа наппа сочетается с вставками из орехового дерева - в том числе на рулевом колесе. Еще здесь появились оригинальная вышивка и табличка "1 of 50" на центральной консоли: тираж спецверсии составит ровно 50 экземпляров.

Каждый покупатель автомобиля также получит эксклюзивные аксессуары, среди которых фужеры с серебряным покрытием для шампанского, особый коврик для багажника, сделанный вручную футляр для ключей.

Что под капотом

Под капотом работает битурбомотор V12 объемом 6,0 л, выдающий 612 л.с. На разгон до 100 км/ч седану требуется 4,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Mercedes-Maybach V12 Edition поступит в продажу уже этой осенью, но лишь на отдельных рынках. Цена пока не раскрыта, при этом даже стандартный Mercedes-Maybach S 680 в родной Германии стоит не менее 270 тысяч евро.