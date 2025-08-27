ua en ru
Mercedes-Benz решил быстро продать все акции компании Nissan: в чем причина

Среда 27 августа 2025 15:28
Mercedes-Benz решил быстро продать все акции компании Nissan: в чем причина Фото: Mercedes-Benz решил быстро продать все акции компании Nissan (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes-Benz продала свою 3,8-процентную долю в Nissan за 325 млн долларов. После этого акции Nissan упали примерно на шесть процентов, приблизившись к своему худшему показателю за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что спрос превысил предложение. Несмотря на это, если верить аналитикам, инвесторы скептически относятся к возможности "оздоровления" Nissan, которая страдает на обвал продаж на ключевых рынках - в США и Китае.

По итогам второго квартала 2025 года японская компания зафиксировала убытки в размере 535 млн долларов. В июле новый гендиректор Nissan Иван Эспиноза заявил, что компания все еще находится на ранней стадии восстановления, но подчеркнул, что какой-то прогресс уже достигнут.

В апреле он представил план реструктуризации бизнеса в условиях беспрецедентного для Nissan кризиса. Среди озвученных мер - сокращение производственных мощностей во всем мире с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год и закрытие семи из 17 заводов до 2027 года.

Кризис в Nissan

Ранее сообщалось, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже лишились девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов.

Новый менеджмент Nissan считает, что автопроизводителю удастся остаться на плаву даже без партнерства с прямыми конкурентами. Однако для этого нужно немедленно сократить расходы и прекратить тратить ресурсы впустую.

Nissan даже готов продать историческую штаб-квартиру в Японии из-за долгов. Компания рассматривает возможность избавления от актива в рамках реструктуризации.

