Mercedes-Benz решил быстро продать все акции компании Nissan: в чем причина

Компания Mercedes-Benz продала свою 3,8-процентную долю в Nissan за 325 млн долларов. После этого акции Nissan упали примерно на шесть процентов, приблизившись к своему худшему показателю за месяц.

Сообщается, что спрос превысил предложение. Несмотря на это, если верить аналитикам, инвесторы скептически относятся к возможности "оздоровления" Nissan, которая страдает на обвал продаж на ключевых рынках - в США и Китае.

По итогам второго квартала 2025 года японская компания зафиксировала убытки в размере 535 млн долларов. В июле новый гендиректор Nissan Иван Эспиноза заявил, что компания все еще находится на ранней стадии восстановления, но подчеркнул, что какой-то прогресс уже достигнут.

В апреле он представил план реструктуризации бизнеса в условиях беспрецедентного для Nissan кризиса. Среди озвученных мер - сокращение производственных мощностей во всем мире с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год и закрытие семи из 17 заводов до 2027 года.