"Зеленая карта" для авто: что это такое и почему без нее не выпустят за границу

Что такое "Зеленая карта"

Это страховой полис, форма страхования гражданской ответственности для водителей. Она нужна для путешествий за границей, поскольку стандартная автогражданка за пределами Украины не работает.

Если украинский водитель вызывает дорожно-транспортное происшествие в другой стране, "зеленая карта" гарантирует выплату компенсации пострадавшей стороне. Такое автострахование действует еще с 1950-х годов, чтобы решить проблемы расчетов между страховщиками разных стран.

Фактически если иностранный водитель вызывает ДТП, компенсацию пострадавшим выплачивает Бюро "зеленой карты" той страны, где произошло происшествие. После этого оно обращается в такое же Бюро страны, откуда приехал водитель, и уже его страховая компания возвращает выплаченные средства.

Кто должен иметь "зеленую карту"

Международный полис необходим всем украинским водителям, которые планируют выезд за пределы Украины на транспорте с украинской регистрацией. При этом полис не ограничен конкретным лицом - он действует на любого водителя, который имеет законное право управлять этим авто.

"Зеленая карта" является обязательным условием для въезда украинского автомобиля в европейские страны. В первые месяцы российского вторжения в Украину в 2022 году в некоторых странах карту у беженцев не требовали, однако впоследствии эти послабления отменили.

Где приобрести "Зеленую карту" для авто

Полис должен быть выдан страховой компанией, которая является членом системы "Зеленая карта". Следовательно, приобрести этот документ можно в самой страховой компании, физически или через интернет, без визита в офис.

Все страны-участницы международной системы автомобильного страхования обязаны признавать сертификаты "Зеленой карты" в электронном формате. То есть водитель может предъявлять полис в цифровом виде, в частности, в PDF-файле в смартфоне.

Важно, что с 1 января 2025 года оформить страховой сертификат "Зеленая карта" при выезде на границе нельзя - это надо делать минимум за день до пересечения.

Полис, приобретенный в Украине, действует во всех государствах Европы.

Фото: важно, что " Зеленая карта" покрывает расходы в соответствии с законами страны, где произошла авария. (gettyimages.com)

На какой срок выдается "Зеленая карта"

Законодательство предусматривает, что договор международного страхования может быть заключен на 15 календарных дней, 21 календарный день, а также на срок от одного месяца до двенадцати.

Сколько стоит "Зеленая карта"

Цена зависит от следующих факторов:

Срок действия страховки (15 дней, 21 день, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год);

Тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовик, автобус);

Страны, которые планируется посетить.

Рассчитать точную стоимость, с учетом действующих акций и скидок, можно в калькуляторе на сайтах крупных страховых компаний. Но на июнь 2025 года с определенным приближением расценки следующие:

Минимальный тариф для легкового авто на 15 дней составляет от 500 до 700 гривен - например, это для поездок в Молдову или Азербайджан.

составляет от - например, это для поездок в Молдову или Азербайджан. Если планируется путешествие в Европу (все страны системы Green Card), то цена стартует примерно от 850-1000 гривен.

Вообще выгоднее покупать полис сразу на больший срок.

Важные особенности "зеленой карты"

Большой плюс этого полиса в том, что он признается сразу во многих странах. Поэтому водителю не нужно оформлять отдельную страховку в каждом новом государстве во время путешествия, достаточно один раз приобрести Green Card перед выездом из Украины.

в том, что он признается сразу во многих странах. Поэтому водителю не нужно оформлять отдельную страховку в каждом новом государстве во время путешествия, достаточно один раз приобрести Green Card перед выездом из Украины. Система " Зеленая карта " охватывает 48 стран , среди которых - все европейские государства, а также Турция, Азербайджан, Иран, Израиль, Марокко, Тунис и другие. Центральный офис Совета Бюро находится в Брюсселе.

, среди которых - все европейские государства, а также Турция, Азербайджан, Иран, Израиль, Марокко, Тунис и другие. Центральный офис Совета Бюро находится в Брюсселе. Подобные системы автострахования существуют и в других регионах мира, например, "Розовая карта", "Оранжевая карта" и др.

существуют и в других регионах мира, например, "Розовая карта", "Оранжевая карта" и др. Выплата страхового возмещения осуществляется на условиях того государства, где произошел страховой случай.

Заключение

Этот документ надо непременно иметь при поездках на машине в другую страну. Даже если его цена кажется вам очень высокой, убытки от ДТП на европейской дороге (которое может случиться по вашей вине) всегда будут больше. Тот, кто попадал в Европе в аварию, всегда может подтвердить, насколько эффективная вещь эта "Зеленая карта".