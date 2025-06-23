"Зеленая карта" для авто: что это такое и почему без нее не выпустят за границу

Одна из вещей, которую необходимо иметь при себе для выезда машиной за границу - полис так называемой "Зеленой карты". Ее получение имеет несколько важных нюансов, которые могут поставить водителя в непростую ситуацию.
О том, как правильно приобрести "Зеленую карту" и в чем может быть ошибка, читайте в материале РБК-Украина.
Это страховой полис, форма страхования гражданской ответственности для водителей. Она нужна для путешествий за границей, поскольку стандартная автогражданка за пределами Украины не работает.
Если украинский водитель вызывает дорожно-транспортное происшествие в другой стране, "зеленая карта" гарантирует выплату компенсации пострадавшей стороне. Такое автострахование действует еще с 1950-х годов, чтобы решить проблемы расчетов между страховщиками разных стран.
Фактически если иностранный водитель вызывает ДТП, компенсацию пострадавшим выплачивает Бюро "зеленой карты" той страны, где произошло происшествие. После этого оно обращается в такое же Бюро страны, откуда приехал водитель, и уже его страховая компания возвращает выплаченные средства.
Международный полис необходим всем украинским водителям, которые планируют выезд за пределы Украины на транспорте с украинской регистрацией. При этом полис не ограничен конкретным лицом - он действует на любого водителя, который имеет законное право управлять этим авто.
"Зеленая карта" является обязательным условием для въезда украинского автомобиля в европейские страны. В первые месяцы российского вторжения в Украину в 2022 году в некоторых странах карту у беженцев не требовали, однако впоследствии эти послабления отменили.
Полис должен быть выдан страховой компанией, которая является членом системы "Зеленая карта". Следовательно, приобрести этот документ можно в самой страховой компании, физически или через интернет, без визита в офис.
Все страны-участницы международной системы автомобильного страхования обязаны признавать сертификаты "Зеленой карты" в электронном формате. То есть водитель может предъявлять полис в цифровом виде, в частности, в PDF-файле в смартфоне.
Важно, что с 1 января 2025 года оформить страховой сертификат "Зеленая карта" при выезде на границе нельзя - это надо делать минимум за день до пересечения.
Полис, приобретенный в Украине, действует во всех государствах Европы.
Фото: важно, что " Зеленая карта" покрывает расходы в соответствии с законами страны, где произошла авария. (gettyimages.com)
Законодательство предусматривает, что договор международного страхования может быть заключен на 15 календарных дней, 21 календарный день, а также на срок от одного месяца до двенадцати.
Цена зависит от следующих факторов:
Рассчитать точную стоимость, с учетом действующих акций и скидок, можно в калькуляторе на сайтах крупных страховых компаний. Но на июнь 2025 года с определенным приближением расценки следующие:
Вообще выгоднее покупать полис сразу на больший срок.
Этот документ надо непременно иметь при поездках на машине в другую страну. Даже если его цена кажется вам очень высокой, убытки от ДТП на европейской дороге (которое может случиться по вашей вине) всегда будут больше. Тот, кто попадал в Европе в аварию, всегда может подтвердить, насколько эффективная вещь эта "Зеленая карта".
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При подготовке статьи были использованы материалы MТСБУи Autobild.