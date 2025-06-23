"Зелена карта" для авто: що це таке і чому без неї не випустять за кордон

Одна з речей, яку необхідно мати при собі для виїзду машиною за кордон - поліс так званої "Зеленої карти". Її отримання має кілька важливих нюансів, що можуть поставити водія у непросту ситуацію.
Про те, як правильно придбати "Зелену карту" і в чому може бути помилка, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Це страховий поліс, форма страхування цивільної відповідальності для водіїв. Вона потрібна для мандрівок за кордоном, оскільки стандартна автоцивілка за межами України не працює.
Якщо український водій спричиняє дорожньо-транспортну пригоду в іншій країні, "зелена карта" гарантує виплату компенсації постраждалій стороні. Таке автострахування діє ще з 1950-х років, щоб вирішити проблеми розрахунків між страховиками різних країн.
Фактично якщо іноземний водій спричиняє ДТП, компенсацію постраждалим виплачує Бюро "зеленої карти" тієї країни, де сталася пригода. Після цього воно звертається до такого ж Бюро країни, звідки приїхав водій, і вже його страхова компанія повертає виплачені кошти.
Міжнародний поліс необхідний всім українським водіям, які планують виїзд за межі України на транспорті з українською реєстрацією. При цьому поліс не обмежений конкретною особою - він діє на будь-якого водія, який має законне право керувати цим авто.
"Зелена карта" є обов’язковою умовою для в’їзду українського автомобіля до європейських країн. У перші місяці російського вторгнення в Україну у 2022 році в деяких країнах карту в біженців не вимагали, проте згодом ці послаблення скасували.
Поліс має бути виданий страховою компанією, яка є членом системи "Зелена карта". Відтак, придбати цей документ можна в самій страховій компанії, фізично чи через інтернет, без візиту в офіс.
Всі країни-учасниці міжнародної системи автомобільного страхування зобов'язані визнавати сертифікати "Зеленої карти" в електронному форматі. Тобто водій може пред'являти поліс у цифровому вигляді, зокрема, у PDF-файлі у смартфоні.
Важливо, що з 1 січня 2025 року оформити страховий сертифікат "Зелена карта" при виїзді на кордоні не можна - це треба робити мінімум за день до перетину.
Поліс, придбаний в Україні, діє в усіх державах Європи.
Фото: важливо, що "Зелена карта" покриває витрати відповідно до законів країни, де сталася аварія. (gettyimages.com)
Законодавство передбачає, що договір міжнародного страхування може бути укладений на 15 календарних днів, 21 календарний день, а також на термін від одного місяця до дванадцяти.
Ціна залежить від наступних факторів:
Обрахувати точну вартість, з урахуванням чинних акцій і знижок, можна у калькуляторі на сайтах великих страхових компаній. Але на червень 2025 року з певним наближенням розцінки такі:
Взагалі вигідніше купувати поліс відразу на більший термін
Цей документ треба неодмінно мати під час поїздок машиною в іншу країну. Навіть якщо його ціна здається вам дуже високою, збитки від ДТП на європейській дорозі (яке може трапитись з вашої вини) завжди будуть більшими. Той, хто потрапляв в Європі в аварію, завжди може підтвердити, наскільки ефективна річ ця "Зелена карта".
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про платні дороги у Європі, скільки коштує проїзд та як його оплачувати.
Нещодавно ми розповідали про те, як показували себе українські автомобілі на шляхах Європи.
При підготовці статті були використані матеріали MТСБУ та Autobild.