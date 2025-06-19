Запрещенный тюнинг. Почему большинство водителей в Украине ездят на нелегальных авто

Что такое тюнинг

Тюнинг - это настройка автомобиля под нужды конкретного владельца, переделки и усовершенствования относительно заводской конструкции. Поэтому тюнингом можно считать и пластиковые "ветровички" на окнах, и неродные колесные диски, и тонировку, и пневматический сигнал и тому подобное.

И все названные элементы на сегодня в Украине являются, мягко говоря, сомнительными с точки зрения легальности.

Какой закон ограничивает тюнинг

Прежде всего скажем, что не все вопросы по тюнингу четко прописаны в украинском законодательстве. Но логика вмешательства государства в этот вид творчества понятна: автомобиль как средство повышенной опасности не должен стать еще более опасным.

Наиболее важные с точки зрения безопасности нюансы прописаны в Законе Украины "О дорожном движении" и в Правилах дорожного движения Украины (в частности, п. 31.4).

Так, Закон "О дорожном движении" запрещает переоборудовать транспортные средства без предварительного согласования с соответствующими органами.

Относительно этих органов четкой ссылки нет, но из контекста можно сделать вывод, что это могут быть производитель автомобиля и украинские учреждения, занимающиеся безопасностью дорожного движения и техническими аспектами автотранспорта.

С другой стороны, Правила дорожного движения четко запрещают вмешательство в тормозную и рулевую системы, в осветительные приборы и во внешнее оборудование автомобиля. И при том, отметим, некоторые из этих переделок невозможно обнаружить без специального оборудования.

А значит, при отсутствии в Украине полноценного техосмотра для легковых авто, привлечь водителя к ответственности за подобные нарушения пока практически невозможно.

Фото: диски и шины с размерами, не соответствующими указанным в документах машины, в самом деле потенциально опасны (unsplash.com)

Модные колеса

Использование шин, размеры которых не соответствуют спецификациям производителя автомобиля, запрещено (п. 31.4 Правил). Это же правило касается и колесных дисков.

Причина проста: шины нестандартного размера, даже обутые на оригинальные диски, могут не обеспечить должного сцепления с дорожным покрытием.

А диски с неподходящим вылетом или посадочным диаметром шины могут задевать другие элементы конструкции, что тоже создает риск аварии.

Самый страшный случай - когда слишком выступающие в стороны колеса (ЕТ меньше штатного), перегружая крепления, просто отсоединяются во время движения, угрожая окружающим смертельной опасностью.

Впрочем, альтернативные варианты шин и дисков таки разрешены. Но они должны входить в перечень размеров, рекомендованных в заводском мануале. Обычно там указано несколько приемлемых комбинаций параметров, включая диаметр, ширину и вылет (ЕТ).

Переделки кузова

Ограничения по изменениям в кузове направлены прежде всего на сохранение его конструкционной прочности. В первую очередь не допускается вмешательство в несущую структуру. Кроме того, контролируются параметры, влияющие на безопасность других участников движения, в частности пешеходов.

Именно поэтому, например, установка несертифицированных бамперов запрещена. Однако есть неопределенность при использовании стандартных бамперов, но от другой модели. Когда-то разрешалось ставить детали внешней отделки с более поздних версий той же модели, которая уже не производится. Но сегодня такая норма затерялась среди многочисленных законодательных изменений.

Фото: казалось бы, элементарное усовершенствование - тонировка окон - на самом деле нуждается в согласовании с контролирующими органами (unsplash.com)

Спортивный выхлоп

Существуют два основных запрета в отношении выхлопной системы: нельзя удалять компоненты, предназначенные для уменьшения токсичности отработанных газов, и нельзя, чтобы система создавала больше шума, чем штатная.

Но, чтобы выявить первое нарушение, необходимо иметь газоанализатор и знать, какому экологическому стандарту Euro соответствует транспортное средство.

Что касается уровня шума - он измеряется шумомером, и результаты должны быть сопоставлены с нормативами ДСТУ или технической документацией производителя. Закон определяет только допустимую громкость в децибелах, а вот тембр не регламентируется.

Следовательно, есть законный путь скорректировать голос авто: можно добавить ему басов или специфического посвиста, не превышая уровня шума в децибелах.

Вывод

Да, это очень неприятно, когда кто-то ограничивает твой творческий поиск и запрещает "прокачать" собственное авто. Но в случае с тюнингом речь идет о безопасности многих людей.

Поэтому так важно, чтобы все изменения, которые влияют на характер движения автомобиля, были проверены и протестированы экспертами. А если такой возможности нет или если профессионалы не дали добро, лучше таких усовершенствований не проводить.