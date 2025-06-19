Заборонений тюнінг. Чому більшість водіїв в Україні їздять на нелегальних авто

Що таке тюнінг

Тюнінг - це налаштування автомобіля під потреби конкретного власника, перероблювання і вдосконалення відносно заводської конструкції. Тому тюнінгом можна вважати і пластикові "вітровійки" на вікнах, і нерідні колісні диски, і тонування, і пневматичний сигнал тощо.

І всі названі елементи на сьогодні в Україні є, м’яко кажучи, сумнівними з погляду легальності.

Який закон обмежує тюнінг

Перш за все скажемо, що не всі питання щодо тюнінгу чітко прописані в українському законодавстві. Але логіка втручання держави у цей вид творчості зрозуміла: автомобіль як засіб підвищеної небезпеки не повинен стати ще більш небезпечним.

Найбільш важливі з точки зору безпеки нюанси прописані в Законі України “Про дорожній рух” і в Правилах дорожнього руху України (зокрема, п. 31.4).

Так, Закон "Про дорожній рух" забороняє переобладнувати транспортні засоби без попереднього погодження з відповідними органами.

Щодо цих органів чіткого посилання немає, але з контексту можна зробити висновок, що це можуть бути виробник автомобіля та українські установи, що займаються безпекою дорожнього руху та технічними аспектами автотранспорту.

З іншого боку, Правила дорожнього руху чітко забороняють втручання в гальмівну та рульову системи, в освітлювальні прилади та в зовнішнє обладнання автомобіля. І при тому, зазначимо, деякі з цих переробок неможливо виявити без спеціального обладнання.

А значить, за відсутності в Україні повноцінного техогляду для легкових авто, притягнути водія до відповідальності за подібні порушення наразі практично неможливо.

Фото: диски і шини з розмірами, які не відповідають вказаним у документах машини, дійсно є потенційно небезпечними (unsplash.com)

Модні колеса

Використання шин, розміри яких не відповідають специфікаціям виробника автомобіля, заборонене (п. 31.4 Правил). Це ж правило стосується і колісних дисків.

Причина проста: шини нестандартного розміру, навіть взуті на оригінальні диски, можуть не забезпечити належного зчеплення з дорожнім покриттям.

А диски з невідповідним вилітом або посадковим діаметром шини можуть зачіпати інші елементи конструкції, що теж створює ризик аварії.

Найстрашніший випадок - коли занадто виступаючі в сторони колеса (ЕТ менше штатного), перевантажуючи кріплення, просто від'єднуються під час руху, загрожуючи оточуючим смертельною небезпекою.

Втім, альтернативні варіанти шин і дисків таки дозволені. Але вони мають входити до переліку розмірів, рекомендованих у заводському мануалі. Зазвичай там зазначено декілька прийнятних комбінацій параметрів, включаючи діаметр, ширину та виліт (ЕТ).

Переробки кузова

Обмеження щодо змін у кузові спрямовані насамперед на збереження його конструкційної міцності, перш за все, не допускається втручання в несучу структуру. Окрім того, контролюються параметри, що впливають на безпеку інших учасників руху, зокрема пішоходів.

Саме тому, наприклад, встановлення несертифікованих бамперів заборонено. Проте є невизначеність при використанні стандартних бамперів, але від іншої моделі. Колись дозволялося ставити деталі зовнішнього оздоблення з пізніших версій тієї ж моделі, яка вже не виробляється. Але сьогодні така норма загубилася серед численних законодавчих змін.

Фото: здавалося б, елементарне вдосконалення - тонування вікон - насправді потребує узгодження з контролюючими органами (unsplash.com)

Спортивний вихлоп

Існують дві основні заборони щодо вихлопної системи: не можна видаляти компоненти, призначені для зменшення токсичності відпрацьованих газів, і не можна, щоб система створювала більше шуму, ніж штатна.

Але, щоб виявити перше порушення, необхідно мати газоаналізатор і знати, якому екологічному стандарту Euro відповідає транспортний засіб.

Щодо рівня шуму - він вимірюється шумоміром, і результати мають бути співставлені з нормативами ДСТУ або технічною документацією виробника. Закон визначає лише допустиму гучність у децибелах, а от тембр не регламентується.

Отже, є законний шлях скорегувати голос авто: можна додати йому басів чи специфічного посвисту, не перевищуючи рівня шуму в децибелах.

Висновок

Так, це дуже неприємно, коли хтось обмежує твій творчий пошук і забороняє "прокачати" власне авто. Але у випадку з тюнінгом йдеться про безпеку багатьох людей.

Тому так важливо, щоб всі зміни, які впливають на характер руху автомобіля, були перевірені і протестовані експертами. А якщо такої змоги немає або якщо професіонали не дали добро, краще таких вдосконалень не проводити.