Запрещенные приемы? Как сделать свое авто современным с помощью тюнинга

Высокие технологии стали доступными - едва ли не каждый владелец может поднять класс своего авто до более современного уровня. Можно ли сделать это, не нарушая закон?

О нескольких приемах тюнинга, которые апгрейдят машину до уровня современных поколений, читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Некоторые современные заводские опции легко воспроизвести в условиях СТО - причем часто по доступной цене.

в условиях СТО - причем часто по доступной цене. Закон недаром запрещает большинство видов тюнинга - есть большая угроза того, что "улучшение" получится неудачным и будет вредить безопасности движения.

- есть большая угроза того, что "улучшение" получится неудачным и будет вредить безопасности движения. Совершенствуя свою машину, владелец должен понимать, что берет на себя ответственность за все негативные последствия тюнинга.

Фото: высокие технологии стали доступными и теперь владелец может прокачать в авто не только "музыку" (unsplash.com)

Освещение дороги

Большинство новых автомобилей на украинском рынке имеют действительно совершенные светодиодные фары. Есть несколько способов получить такую оптику на любом автомобиле, причем иногда даже не обязательно обращаться на СТО или в тюнинг-ателье.

Можно установить на авто:

Светодиодные фары от топовой комплектации вашей модели (идеальный и единственно законный вариант);

от топовой комплектации вашей модели (идеальный и единственно законный вариант); Фирменные LED-лампы , предназначенные для монтажа в обычные галогеновые фары (адекватные, сертифицированные в Германии лампы выпускают только два бренда);

, предназначенные для монтажа в обычные галогеновые фары (адекватные, сертифицированные в Германии лампы выпускают только два бренда); Стандартизированные линзовые модули, которые помещаются в корпус под стекло вашей фары.

В любом случае инсталлированные линзовые модули или LED-лампы должны быть достаточно качественные, чтобы луч фар поддавался регулировке и не ослеплял других водителей.

Позитив. LED-фары высокоэффективны (более далеко и более равномерно освещают пространство впереди), экономичны (потребляют в 5-6 раз меньше энергии) и долговечны (производитель часто дает пожизненную гарантию).

Негатив. Правила дорожного движения Украины (п. 31.4) прямо запрещают любые переделки в системе освещения. Но при отсутствии в стране обязательного техосмотра для семейных авто государственным людям не так просто доказать, что лампочки в фарах "не того" типа. Но действительно важно, чтобы они не ослепляли других.

Автоэксперт Алексей Тимошенко, руководитель проекта "Звук и Тюнинг", делится опытом своих многолетних наблюдений за рынком услуг тюнинга:

"Когда-то, еще не так давно, тюнинг был всего лишь средством самовыражения для водителей-энтузиастов. А теперь, благодаря массовому распространению сложных технологий, владельцу практически любого авто стали доступны полезные современные опции.

Но обратная сторона такой доступности - на рынке немало низкопробных изделий в красивой упаковке. Важно выбирать для своего апгрейда качественные компоненты.

Например, которые имеют либо одобрение от официальных дилеров марки, либо хорошие отзывы от инсталляторов, от работников специализированных СТО, от независимых экспертов".

Колеса

Заменой колес можно добиться изменения сразу нескольких характеристик машины:

Улучшить управляемость , создав водителю более спортивные ощущения за рулем. Для этого нужны низкопрофильные шины на дисках большого диаметра;

, создав водителю более спортивные ощущения за рулем. Для этого нужны низкопрофильные шины на дисках большого диаметра; Поднять комфорт движения на некачественной дороге. Следует использовать шины высокого профиля на дисках меньшего диаметра;

на некачественной дороге. Следует использовать шины высокого профиля на дисках меньшего диаметра; Улучшить устойчивость машины к ухабам . Достигается широкими шинами высокого профиля, соответственно на дисках меньшего диаметра. Также можно подобрать модель с усиленными боковинами и с буртом для защиты диска;

. Достигается широкими шинами высокого профиля, соответственно на дисках меньшего диаметра. Также можно подобрать модель с усиленными боковинами и с буртом для защиты диска; Улучшить проходимость машины . Для кроссовера часто можно подобрать модель шин с "зубастым" протектором (если не специальные M/T Mud Terrain или A/T All Terrain, то как минимум зимние арктические, или раллийные). В руках умелого водителя это действенное средство.

. Для кроссовера часто можно подобрать модель шин с "зубастым" протектором (если не специальные M/T Mud Terrain или A/T All Terrain, то как минимум зимние арктические, или раллийные). В руках умелого водителя это действенное средство. Изменить визуальное восприятие автомобиля. Эффективные приемы - выразительный, нестандартный дизайн дисков, их вылет (параметр ET), диаметр. Важен также цвет - например, под тон самого авто, контрастный к нему, просто черный или белый.

Позитив. Замена колес - едва ли не самый простой способ что-то существенно поменять во внешности машины или в ее поведении. И количество инструментов для такого тюнинга почти неограниченно: моделей шин и рисунков дисков в продаже множество.

Негатив. Закон разрешает использовать только те размеры дисков и шин, которые определяет автопроизводитель. И у большинства моделей в заводском мануале указано по два-три варианта - но их размеры отличаются на 5-10 %, что многих драйверов не удовлетворяет.

Фото: лампы последних поколений могут существенно улучшить работу старых фар, главное - выбрать качественные компоненты (bosch.com)

Акустический комфорт

Слабое место многих современных моделей, даже недешевых - недостаточная шумоизоляция, в первую очередь от шумов дороги.

Дополнительная "шумка", комплексная или локальная, убирает большинство лишних звуков - от качения шин по асфальту и воде, толчков колес на неровностях, работы выхлопной системы и т.д.

Позитив. Это несложная и вполне законная технология, доступная и в частном гараже: оклейка металлических панелей кузова одним-двумя слоями поглощающих материалов. Они имеют специальное клеевое покрытие, облегчающее использование.

Негатив. Чтобы добраться до металлических панелей кузова, подлежащих оклейке, приходится разбирать весь салон. Кроме больших хлопот это еще и риск, что будут сломаны пластиковые пистоны, клипсы и другие крепления. Но на самом деле это небольшая плата за акустический комфорт в салоне.

Чип-тюнинг

Изменение программы управления двигателем на моторах с турбонаддувом поднимает мощность на 20 %, "атмосферники" после перечиповки могут получить до 10 % дополнительной отдачи. Естественно, за счет расхода топлива.

Или наоборот: примерно на столько же можно улучшить экономичность, но машина существенно потеряет динамику.

Позитив. Похоже на сказку, но правда: ничего не надо разбирать и заменять, надо просто подключиться кабелем к разъему и поколдовать с ноутбуком. И двигатель становится другим: либо более мощным, либо более экономичным.

Негатив. Большая мощность дается не даром. Кроме большего расхода топлива часто сокращается ресурс мотора и трансмиссии. Также ухудшаются экологические показатели выхлопа.

Наконец, новая программа управления двигателем - непростой продукт, в котором могут быть ошибки, вызывающие мелкие сбои в работе двигателя.

Ассистенты водителя

Некоторые из полезных помощников водителя вполне законно можно установить на любую машину прошлых поколений. В частности, в продаже присутствуют качественные комплекты парктроника, камер заднего обзора, развлекательных мультимедиа, охранных систем с GPS и управлением через смартфон.

Позитив. Ваша не новая машина может получить то, что презентуют нынешним клиентам автосалонов как актуальные достижения высоких технологий. Тем более, что названные системы не обязательно интегрировать в штатные системы автомобиля, то есть часто можно установить их так, что в случае неудачи они не нанесут вреда машине.

Негатив. Когда покупаются подобные комплекты электроники, всегда есть риск наткнуться на некачественное изделие, то есть владелец должен быть внимательным. И для монтажа девайсов на авто придется искать опытных и ответственных инсталляторов. Которые к тому же не испортят ничего в отделке интерьера.

Фото: наклеивание поглощающих материалов улучшает комфорт в авто, но для этого надо разобрать весь салон (unsplash.com)

Автоэксперт Алексей Тимошенко предостерегает автомобилистов от типичных рисков самостоятельных усовершенствований:

"Времена и технологии меняются, но неизменным осталось одно: и с точки зрения Закона, и с точки зрения физики автомобиль является средством повышенной опасности.

И чтобы он был максимально безопасным, над созданием каждой модели работают команды опытных специалистов, своя многолетняя школа инженерии есть у всех известных автопроизводителей. Поэтому любые усовершенствования в частном порядке должны быть тщательно просчитаны.

Поэтому желательно, чтобы при апгрейде машины владелец согласовывал изменения с профессионалами - работниками автосервиса, инженерами.

В конце концов, радует то, что в Украине тяжелых ДТП по техническим причинам - на уровне одного-двух процентов от общего количества аварий. Помимо прочего это означает, что у украинских водителей, в том числе и энтузиастов тюнинга, достаточно здравого смысла, чтобы поддерживать свои авто в надлежащем техническом состоянии".