Xiaomi YU7 скоро будут в Украине. Где можно сделать предзаказ

Украинцы могут предзаказать вторую модель электроавтомобиля от Хiaomi. Речь идет о высокопроизводительном и роскошном кроссовере XIaomi YU7, который бросает вызов обыденности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на маркетплейс Алло.
На allo.ua можно предзаказать одну из трех версий Xiaomi YU7. А именно:
Новинка XIaomi YU7 оказалась настолько желанной и ожидаемой, что производитель только за первые три минуты после старта продаж получил 200 тысяч заказов, а за первый час их количество составило уже 289 тысяч единиц.
Это абсолютный рекорд по предзаказам электромобилей в мире. Хiaomi YU7 - полноразмерный пятиметровый кроссовер, в котором инновации и впечатляющие характеристики сочетаются с привлекательной ценой, поэтому новинка имеет перспективу стать новым лидером и на украинском рынке.
Все модели построены на 800-вольтовой платформе с поддержкой сверхбыстрой зарядки. В салоне водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно благодаря премиальным материалам, продуманным деталям и возможности регулировки наклона спинок сидений до 135°.
Производитель, как и для седанов Xiaomi SU7, предлагает комбинировать 9 цветов кузова и 4 цвета салона - это сделает кроссовер уникальным, под характер владельца.
Особой фишкой салона является панорамный 1,1-метровый дисплей HyperVision, состоящий из трех Mini-LED-экранов яркостью до 1200 нит, на который в зависимости от ситуации выводится нужная информация: картография дорожных условий в реальном времени, иллюстрация изменений в силовой установке и пневмоподвеске, показатели приборов, управление медиа и др.
Стоимость Xiaomi YU7 зависит от комплектации, самая простая модель на маркетплейсе Алло будет стоить от 1 715 999 гривен. На все электромобили распространяется гарантия 2 года или 50 тыс. км пробега.
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