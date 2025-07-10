Xiaomi YU7 скоро будуть в Україні. Де можна зробити передзамовлення

Українці можуть передзамовити другу модель електроавтомобіля від Хiaomi. Мова йде про високопродуктивний та розкішний кросовер XIaomi YU7, що кидає виклик буденності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на маркетплейс Алло.
На allo.ua можна передзамовити одну з трьох версій Xiaomi YU7. А саме:
Новинка XIaomi YU7 виявилася настільки бажаною та очікуваною, що виробник лише за перші три хвилини після старту продажів отримав 200 тисяч замовлень, а за першу годину їхня кількість становила вже 289 тисяч одиниць.
Це абсолютний рекорд з передзамовлень електромобілів в світі. Хiaomi YU7 - повнорозмірний п’ятиметровий кросовер, в якому інновації та вражаючі характеристики поєднано з привабливою ціною, тож новинка має перспективу стати новим лідером і на українському ринку.
Всі моделі побудовано на 800-вольтовій платформі з підтримкою надшвидкої зарядки. У салоні водій і пасажири почуватимуться комфортно завдяки преміальним матеріалам, продуманим деталям та можливості регулювання нахилу спинок сидінь до 135°.
Виробник, як і для седанів Xiaomi SU7, пропонує комбінувати 9 кольорів кузова та 4 кольори салону - це зробить кросовер унікальним, під характер власника.
Особливою фішкою салону є панорамний 1,1-метровий дисплей HyperVision, який складається із трьох Mini-LED-екранів яскравістю до 1200 ніт, на який залежно від ситуації виводиться потрібна інформація: картографія дорожніх умов у реальному часі, ілюстрація змін у силовій установці та пневмопідвісці, показники приладів, керування медіа та ін.
Вартість Xiaomi YU7 залежить від комплектації, найпростіша модель на маркетплейсі Алло коштуватиме від 1 715 999 гривень. На всі електромобілі поширюється гарантія 2 роки або 50 тис. км пробігу.
Алло - маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та іграшок до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України. Відкрий Алло - закрий питання.
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