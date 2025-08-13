Без всего лишнего: кроссовер Range Rover Sport получил спортивную версию

Так, версия Carbon штатно оснащена пакетом Forged Carbon, в состав которого входят композитные решетка радиатора, накладки на крылья и насадки на патрубки выпускной системы. Дополнительно можно заказать капот из неокрашенного углеволокна.

Сколько удалось сэкономить

Главным пунктом программы снижения веса стали опциональные 23-дюймовые колеса, сделанные из углепластика. С ними идут углерод-керамические тормоза, суппорты которых могут быть окрашены в черный, синий, бронзовый или желтый цвет.

В основном именно углепластиковые колеса и тормоза позволили снизить массу кроссовера Range Rover Sport SV сразу на 76 кг. Хотя на фоне базовой снаряженной массы в 2560 кг это мелочь.

Обновление салона

В салоне кроссовера также появились углепластиковые детали. Например, установлены сиденья с композитным каркасом и логотипами SV с подсветкой. Комбинированная отделка выполнена из кожи Windsor и материала Ultrafabric.

Кроме того, из композита изготовлены накладки на пороги и другие декоративные накладки: например, вставки на центральной консоли и дверях.

Что под капотом

Range Rover Sport SV оснащен битурбомотором BMW V8 на 4,4 л (635 л.с., 750 Нм), восьмиступенчатым "автоматом", полным приводом и гидропневматической подвеской. Разгон с места до "сотни" занимает всего 3,8 секунды, максимальная скорость - 290 км/ч.