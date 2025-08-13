Без всього зайвого: кросовер Range Rover Sport отримав спортивну версію

Так, версія Carbon штатно оснащена пакетом Forged Carbon, до складу якого входять композитні решітка радіатора, накладки на крила та насадки на патрубки випускної системи. Додатково можна замовити капот із нефарбованого вуглеволокна.

Скільки вдалось зекономити

Головним пунктом програми зниження ваги стали опційні 23-дюймові колеса, зроблені з вуглепластику. З ними йжуть вуглець-керамічні гальма, супорти яких можуть бути пофарбовані в чорний, синій, бронзовий або жовтий колір.

В основному саме вуглепластикові колеса та гальма дозволили знизити масу кросовера Range Rover Sport SV одразу на 76 кг. Хоча на тлі базової спорядженої маси у 2560 кг це дрібниця.

Оновлення салону

У салоні кросовера також з'явилися вуглепластикові деталі. Наприклад, встановлені сидіння з композитним каркасом та логотипами SV з підсвічуванням. Комбінована обробка виконана зі шкіри Windsor та матеріалу Ultrafabric.

Крім того, з композиту виготовлені накладки на пороги та інші декоративні накладки: наприклад, вставки на центральній консолі та дверях.

Що під капотом

Range Rover Sport SV оснащений бітурбомотором BMW V8 на 4,4 л (635 к.с., 750 Нм), восьмиступінчастим "автоматом", повним приводом та гідропневматичною підвіскою. Розгін з місця до "сотні" займає лише 3,8 секунди, максимальна швидкість – 290 км/год.