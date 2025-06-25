Volvo EX90 приехал в Украину: как выглядит и чем впечатляет новый электрический флагман

Модель создана на электрической платформе нового поколения, EX90 имеет запас хода до 600 км на одном заряде. При этом от 10 до 80% авто заряжается менее чем за 30 минут.

Volvo EX90 стал первым авто на украинском рынке, который оснащен технологией Safe Space с датчиками LiDAR. Встроенный в крышу LiDAR работает вместе с 8 камерами, 5 радарами и 12 ультразвуковыми датчиками, обеспечивая обзор авто на 360 градусов в режиме реального времени.

Новинка стала первым автомобилем бренда, который получил компьютер с искусственным интеллектом, построенный на платформе NVIDIA DRIVE.

На мировых рынках EX90 дебютировал в ноябре 2022 года. Он базируется на новой платформе с аккумулятором емкостью 111 кВт*ч, а в комплектации Twin Motor Performance авто имеет 509 лошадиных сил. Комплектация Twin Motor начального уровня имеет в своем арсенале 402 л.с. Цены на новинку стартуют от 3 482 325 гривен.