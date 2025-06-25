Volvo EX90 приїхав в Україну: як виглядає і чим вражає новий електричний флагман

Модель створена на електричній платформі нового покоління, EX90 має запас ходу до 600 км на одному заряді. При цьому від 10 до 80 % авто заряджається менше ніж за 30 хвилин.

Volvo EX90 став першим авто на українському ринку, який оснащений технологією Safe Space із датчиками LiDAR. Вбудований у дах LiDAR працює разом із 8 камерами, 5 радарами та 12 ультразвуковими датчиками, забезпечуючи огляд авто на 360 градусів у режимі реального часу.

Новинка стала першим автомобілем бренду, який отримав комп’ютер зі штучним інтелектом, побудований на платформі NVIDIA DRIVE.

На світових ринках EX90 дебютував у листопаді 2022 року. Він базується на новій платформі з акумулятором ємністю 111 кВт*год, а у комплектації Twin Motor Performance авто має 509 кінських сил. Комплектація Twin Motor початкового рівня має у своєму арсеналі 402 к.с. Ціни на новинку стартують від 3 482 325 гривень.