Volkswagen останавливает производство сразу нескольких популярных моделей: в чем причина

Из-за продолжения торгового спора между США и Китаем, в ближайшей перспективе ожидаются перебои с поставками микрочипов Nexperia различным производителям. По данным СМИ, в конце сентября правительство Нидерландов взяло под свой контроль голландскую компанию, выпускающую "полуфабрикаты" микрочипов.

Тестирование и упаковка большей части продукции происходит в Китае, откуда готовые чипы ранее поступали как на внутренний рынок, так и в Европу. В ответ на решение властей Нидерландов правительство Китая запретило экспорт микрочипов.

Volkswagen из-за ожидаемой нехватки полупроводников собирается с 29 октября временно остановить производство Golf на своем заводе в Вольфсбурге (Германия). По предположениям издания, будет также остановлено производство кроссоверов Tiguan и Tayron, а также компактвэна Touran.

Что дальше?

Пока что немецкий производитель не сообщил о том, на какой срок будет остановлено производство перечисленных моделей Volkswagen. Сообщается, что у немцев в настоящее время нет альтернативного поставщика микрочипов.

В компании объяснили, что предварительное использование полупроводников от других поставщиков потребует длительного внутреннего тестирования и сертификации.

По данным Autocar, во время подготовки к приостановке производства, Volkswagen уже начал переговоры с чиновниками в Германии относительно использования схемы, которая позволит избежать массовых увольнений за счет использования работников на краткосрочных проектах во время вынужденных простоев.