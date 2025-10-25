Volkswagen зупиняє виробництво одразу кількох популярних моделей: у чому причина

Через продовження торгової суперечки між США і Китаєм, у найближчій перспективі очікуються перебої з поставками мікрочіпів Nexperia різним виробникам. За даними ЗМІ, наприкінці вересня уряд Нідерландів узяв під свій контроль голландську компанію, що випускає "напівфабрикати" мікрочіпів.

Тестування та упаковка більшої частини продукції відбувається у Китаї, звідки готові чіпи раніше надходили як у внутрішній ринок, і у Європу. У відповідь на рішення влади Нідерландів уряд Китаю заборонив експорт мікрочіпів.

Volkswagen через очікувану нестачу напівпровідників збирається з 29 жовтня тимчасово зупинити виробництво Golf на своєму заводі у Вольфсбурзі (Німеччина). За припущеннями видання, буде також зупинене виробництво кросоверів Tiguan та Tayron, а також компактвена Touran.

Що далі?

Поки що німецький виробник не повідомив про те, на який термін буде зупинено виробництво перерахованих моделей Volkswagen. Повідомляється, що у німців в даний час немає альтернативного постачальника мікрочіпів.

У компанії пояснили, що попереднє використання напівпровідників від інших постачальників вимагатиме тривалого внутрішнього тестування та сертифікації.

За даними Autocar, під час підготовки до припинення виробництва, Volkswagen вже розпочав переговори з чиновниками в Німеччині щодо використання схеми, яка дозволить уникнути масових звільнень за рахунок використання працівників на короткострокових проектах під час вимушених простоїв.