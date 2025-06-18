Honda CR-V на водороде стал гоночным монстром: вот как он выглядит

Автомобиль будет немного доработан под особенности трассы, плюс для его заправки будут использовать портативную станцию Zero Emission Industries. Пилотировать машину будет двукратный чемпион Formula Drift Дайдзиро Йосихара, который уже побеждал в "Пайкс-Пик" на 900-сильной Toyota 86.

Сейчас перед Йосихарой стоит задача посложнее. Ему предстоит ехать на кроссовере, оснащенном топливными ячейками мощностью 125 лошадиных сил, передним электромотором (176 л.с., 311 Нм) и батареей емкостью 17,7 кВт*ч. К счастью, в классе Exhibition рекорды не фиксируются - здесь просто бы добраться до финиша без поломок.

Что модернизировали в авто

Автомобиль заявлен как максимально серийный, хотя над ним все же поколдовали инженеры из Honda of America Race Team и Performance Manufacturing Center. Для лучшего прохождения поворотов CR-V e FCEV занизили подвеску. Кроме того, кроссоверу достались тормозные гоночные колодки, облегченные колеса с шинами Yokohama Advan A052, ковшеобразное кресло и каркас безопасности.

История гонок

Гонка Pikes Peak International Hill Climb проводится с 1916 года. Изначально это была гравийная трасса, но ее полностью заасфальтировали к 2012 году. Трасса состоит из 156 поворотов, начинается на высоте 2862 метра над уровнем моря, а заканчивается на 4301 метре. Перепад - 1439 метров. В настоящее время абсолютный рекорд гонки - 7 минут 57,148 секунды - принадлежит Ромен Дюма и Volkswagen I.D. R.