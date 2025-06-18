Honda CR-V на водні став гоночним монстром: ось як він виглядає

Автомобіль буде трохи доопрацьований під особливості траси, плюс для його заправки використовуватимуть портативну станцію Zero Emission Industries. Пілотуватиме машину дворазовий чемпіон Formula Drift Дайдзіро Йосіхара, який уже перемагав у "Пайкс-Пік" на 900-сильній Toyota 86.

Зараз перед Йосіхарою стоїть завдання складніше. Йому належить їхати на кросовері, оснащеному паливними осередками потужністю 125 кінських сил, переднім електромотором (176 к.с., 311 Нм) та батареєю ємністю 17,7 кВт*год. На щастя, у класі Exhibition рекорди не фіксуються – тут просто б дістатися фінішу без поломок.

Що модернізували у авто

Автомобіль заявлений як максимально серійний, хоча над ним все ж таки почаклували інженери з Honda of America Race Team і Performance Manufacturing Center. Для кращого проходження поворотів CR-V e FCEV занизили підвіску. Крім того, кросоверу дісталися гальмівні гоночні колодки, полегшені колеса з шинами Yokohama Advan A052, ковшеподібне крісло і каркас безпеки.

Історія перегонів

Перегони Pikes Peak International Hill Climb проводиться з 1916 року. Спочатку це була гравійна траса, але її повністю заасфальтували до 2012 року. Траса складається із 156 поворотів, починається на висоті 2862 метри над рівнем моря, а закінчується на 4301 метрі. Перепад – 1439 метрів. В даний час абсолютний рекорд гонки – 7 хвилин 57,148 секунди – належить Ромен Дюма і Volkswagen I.D. R.