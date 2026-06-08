Водителям готовят жесткие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости

По данным правоохранителей, 49-летний водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а за автомобилем было зафиксировано 39 нарушений, преимущественно за превышение скорости.

8 июня Шевченковский районный суд Киева отправил подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.