Водителям готовят жесткие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости

Правительство планирует усилить ответственность для водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. Также изменения коснутся системы фиксации нарушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам главы правительства, вопросы безопасности дорожного движения обсуждали во время встречи с министром внутренних дел Игорем Клименко.
Сейчас правительство готовит комплекс решений, направленных на уменьшение количества ДТП и повышение дисциплины среди участников дорожного движения.
Среди предложенных изменений:
усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности за превышение скорости;
введение более жестких санкций для водителей, которые регулярно игнорируют установленные ограничения;
совершенствование систем автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.
Свириденко отметила, что окончательные решения должны быть сформированы с учетом предложений общества.
"Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", - подчеркнула Свириденко.
Напомним, дискуссия об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения активизировалась после резонансного ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре.
Тогда автомобиль Mercedes-Benz на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.
В результате аварии погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик, еще три человека получили травмы.
По данным правоохранителей, 49-летний водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а за автомобилем было зафиксировано 39 нарушений, преимущественно за превышение скорости.
8 июня Шевченковский районный суд Киева отправил подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.