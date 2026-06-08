Водіям готують жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкості

За даними правоохоронців, 49-річний водій раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення ПДР, а за автомобілем було зафіксовано 39 порушень, переважно за перевищення швидкості.

8 червня Шевченківський районний суд Києва відправив підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави.