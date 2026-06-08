UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Водіям готують жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкості

16:25 08.06.2026 Пн
2 хв
Які порушення ПДР можуть карати значно суворіше?
aimg Марія Науменко
Фото: співробітник патрульної поліції перевіряє документи водія (facebook.com/kyivpatrol)

Уряд планує посилити відповідальність для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Також зміни торкнуться системи фіксації порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За словами очільниці уряду, питання безпеки дорожнього руху обговорювали під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко.

Наразі уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зменшення кількості ДТП та підвищення дисципліни серед учасників дорожнього руху.

Читайте також: Водій, який влетів в людей на переході в Києві, мав майже 40 порушень ПДР

Серед запропонованих змін:

  • посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;

  • запровадження жорсткіших санкцій для водіїв, які регулярно ігнорують встановлені обмеження;

  • удосконалення систем автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

  • законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Свириденко зазначила, що остаточні рішення мають бути сформовані з урахуванням пропозицій суспільства.

"Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", - наголосила Свириденко.

ДТП у Києві

Нагадаємо, дискусія про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху активізувалася після резонансної ДТП у Києві на Чоколівському бульварі.

Тоді автомобіль Mercedes-Benz на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок аварії загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик, ще троє осіб отримали травми.

За даними правоохоронців, 49-річний водій раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення ПДР, а за автомобілем було зафіксовано 39 порушень, переважно за перевищення швидкості.

8 червня Шевченківський районний суд Києва відправив підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ УкраїниДТПУкраїнаПДРЮлія СвириденкоВодії