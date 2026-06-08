Водіям готують жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкості

Уряд планує посилити відповідальність для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Також зміни торкнуться системи фіксації порушень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
За словами очільниці уряду, питання безпеки дорожнього руху обговорювали під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко.
Наразі уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зменшення кількості ДТП та підвищення дисципліни серед учасників дорожнього руху.
Серед запропонованих змін:
посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості;
запровадження жорсткіших санкцій для водіїв, які регулярно ігнорують встановлені обмеження;
удосконалення систем автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
Свириденко зазначила, що остаточні рішення мають бути сформовані з урахуванням пропозицій суспільства.
"Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", - наголосила Свириденко.
Нагадаємо, дискусія про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху активізувалася після резонансної ДТП у Києві на Чоколівському бульварі.
Тоді автомобіль Mercedes-Benz на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.
Унаслідок аварії загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик, ще троє осіб отримали травми.
За даними правоохоронців, 49-річний водій раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення ПДР, а за автомобілем було зафіксовано 39 порушень, переважно за перевищення швидкості.
8 червня Шевченківський районний суд Києва відправив підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави.