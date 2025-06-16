Вода в салоне: как она туда попадает и к чему это может привести

Как узнать, что машину затапливает

Первое, что замечает владелец машины, в которой вода несанкционированно попадает в салон - повышенная влажность, запотевание окон, плесень на руле и общее ощущение сырости.

При этом до поры до времени не все владельцы догадываются, что тем временем влага понемногу разрушает автомобиль. Так откуда берется вода и как с ней бороться?

Сначала стоит уточнить: когда речь идет о попадании воды в салон, имеется в виду ее чрезмерное количество. Влажные от обуви коврики учитывать не стоит, а реальные признаки того, что в машине избыток влаги, следующие:

Капли воды на внутренней стороне стекла, особенно лобового;

Окна постоянно запотевшие, даже если в авто никого нет;

Влажный воздух в салоне даже в солнечные дни без осадков;

Плесень на руле, ковриках, обивке дверей и внизу сидений.

Если замечены эти симптомы, почти наверняка напольное покрытие также будет мокрым. Вода всегда движется вниз, независимо от того, каким путем она проникла внутрь. А в чем же причина проблемы?

Фото: вода и постоянная влажность в салоне часто дают старт коррозии, которая в конце концов съедает кузов (unsplash.com)

Протекание люка. Люк на крыше может доставлять хлопоты, независимо от типа или возраста автомобиля. Обычно вода, которая просачивается через него, оставляет следы на потолке или стойках крыши. Чтобы избежать проблемы, стоит заранее изучить особенности вашего люка и регулярно ухаживать за ним: прочищать водостоки, смазывать или заменять уплотнители и механизм.

Негерметичные швы на крыше. На многих современных авто есть стыки деталей крыши, прикрытые резиновыми уплотнителями. Со временем герметик и резина могут пересыхать, и стык начинает пропускать воду. Признаки такой проблемы - мокрый потолок и пятна или морщины на его поверхности.

Уплотнение стекла. Очень часто дело в негерметичности лобового или заднего стекла. В новых авто, где стекло устанавливается на клей, это случается реже, чем там, где стекло крепится через резину, однако причина остается одной из самых распространенных. Чтобы ее диагностировать, иногда приходится снимать торпедо.

Повреждение кузова в зоне торпедо

Одна из самых распространенных причин проникновения воды в салон. На немолодых машинах сварные швы моторного щита, колесных арок, рамы лобового стекла и других деталей теряют герметичность.

Основные виновники - высохший герметик, коррозия и засоренные водостоки, забитые сухими листьями и грязью. Влага также может проникать через крепления капота, стеклоочистителей и другого оборудования. Иногда достаточно прочистить детали, заменить уплотнитель, а иногда требуются серьезные сварочные работы.

Уплотнители жгутов. Там, где электропроводка или тросовые приводы проходят через моторный щит или другие кузовные панели, обычно устанавливают резиновые уплотнители. Если они выпадают или смещаются (например, после ремонта), в дождь вода может стекать вдоль проводов внутрь автомобиля.

Отверстия в днище. Иногда из днища могут выпасть заводские заглушки, а иногда в нем есть дырки, проеденные коррозией. В любом случае вода из луж может проникать через эти отверстия, скапливаться под ковром и оставаться в салоне надолго.

Заглушки надо найти и установить на место, или же надо искать сварщика для ремонта поврежденного ржавчиной кузова.

Засоренные дренажные каналы. Многие элементы кузова имеют специальные каналы для отвода воды: пороги, двери, кондиционер, люк на крыше, багажник и т.д. Если эти отверстия загрязняются, вода скапливается и затапливает машину.

Например, если дренаж порогов забит, дождевая вода будет собираться внутри и впоследствии переливаться в салон через вентиляционные отверстия. Словом, надо знать все такие зоны своих модели и следить за их чистотой.

Вывод

Следует понимать, что в любом случае вода в салоне - это нехорошо. Во-первых потому, что устранить проблему часто непросто и недешево. А во-вторых, потому что вода довольно быстро начинает целый ряд глобальных проблем: с электрооборудованием в салоне, с грибками и с плесенью, а главное - с коррозией кузова.

Поэтому так важно не медлить с поиском путей попадания воды в машину и с их перекрытием.