Вода в салоні: як вона туди потрапляє і до чого це може призвести

Як дізнатись, що машину затоплює

Перше, що помічає власник машини, в якої вода несанкціоновано потрапляє в салон - підвищена вологість, запотівання вікон, пліснява на кермі та загальне відчуття сирості.

При тому до певного часу не всі власники здогадуються, що тим часом волога потроху руйнує автомобіль. То звідки береться вода і як з нею боротись?

Спочатку варто уточнити: коли йдеться про потрапляння води в салон, мається на увазі її надмірна кількість. Вологі від взуття килимки враховувати не варто, а реальні ознаки того, що в машині надлишок вологи, такі:

Краплі води на внутрішній стороні скла, особливо лобового;

Вікна постійно запітнілі, навіть якщо в авто нікого немає;

Вологе повітря в салоні навіть у сонячні дні без опадів;

Пліснява на кермі, килимках, оббивці дверей і внизу сидінь.

Якщо помічені ці симптоми, майже напевно підлогове покриття також буде мокрим. Вода завжди рухається вниз, незалежно від того, яким шляхом вона проникла всередину. А у чому ж причина проблеми?

Фото: вода і постійна вологість в салоні часто дають старт корозії, яка врешті решт з'їдає кузов (unsplash.com)

Протікання люка. Люк на даху може завдавати клопоту, незалежно від типу чи віку автомобіля. Зазвичай вода, яка просочується через нього, залишає сліди на стелі або стійках даху. Щоб уникнути проблеми, варто заздалегідь вивчити особливості вашого люка та регулярно доглядати за ним: прочищати водостоки, змащувати чи замінювати ущільнювачі та механізм.

Негерметичні шви на даху. На багатьох сучасних авто є стики деталей даху, прикриті гумовими ущільнювачами. З часом герметик і гума можуть пересихати, і стик починає пропускати воду. Ознаки такої проблеми - мокра стеля та плями чи зморшки на її поверхні.

Ущільнення скла. Дуже часто справа у негерметичності лобового або заднього скла. У нових авто, де скло встановлюється на клей, це трапляється рідше, ніж там, де скло кріпиться через гуму, однак причина залишається однією з найпоширеніших. Щоб її діагностувати, іноді доводиться знімати торпедо.

Пошкодження кузова в зоні торпедо. Одна з найпоширеніших причин проникнення води в салон. На немолодих машинах зварні шви моторного щита, колісних арок, рами лобового скла та інших деталей втрачають герметичність.

Основні винуватці - висохлий герметик, корозія та засмічені водостоки, забиті сухим листям і брудом. Волога також може проникати через кріплення капота, склоочисників та іншого обладнання. Інколи достатньо прочистити деталі, замінити ущільнювач, а іноді потрібні серйозні зварювальні роботи.

Ущільнювачі джгутів. Там, де електропроводка або тросові приводи проходять через моторний щит чи інші кузовні панелі, зазвичай встановлюють гумові ущільнювачі. Якщо вони випадають або зміщуються (наприклад, після ремонту), в дощ вода може стікати вздовж дротів всередину автомобіля.

Отвори в днищі. Іноді з днища можуть випасти заводські заглушки, а іноді в ньому є дірки, проїдені корозією. У будь-якому випадку вода з калюж може проникати через ці отвори, накопичуватися під килимом і залишатися в салоні надовго.

Заглушки треба знайти та встановити на місце, або ж треба шукати зварювальника для ремонту пошкодженого іржею кузова.

Засмічені дренажні канали. Багато елементів кузова мають спеціальні канали для відведення води: пороги, двері, кондиціонер, люк на даху, багажник тощо. Якщо ці отвори забруднюються, вода накопичується і затоплює машину.

Наприклад, якщо дренаж порогів забитий, дощова вода збиратиметься всередині і згодом переливатиметься в салон через вентиляційні отвори. Одне слово, треба знати всі такі зони своїх моделей і слідкувати за їх чистотою.

Висновок

Слід розуміти, що в будь-якому випадку вода в салоні - це недобре. По-перше, тому, що усунути проблему часто непросто і недешево. А по-друге, тому що вода доволі швидко розпочинає цілу низку глобальних проблем: з електрикою в салоні, з грибками та з пліснявою, а головне - з корозією кузова.

Тому так важливо не зволікати з пошуком шляхів потрапляння води в машину і з їхнім перекриттям.