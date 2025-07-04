Производители ошиблись: топ-5 "инноваций" в авто, которые провалились

Фото: странная мода крепить запаску на бампере или в крышке багажника жила недолго, но теперь продаются ретро-комплекты в таком стиле (wikimedia.org)

Continental tire: запаска на бампере

Странная идея посетила американских дизайнеров в середине 1950-х, когда багажники были уже достаточно велики для размещения внутри целой коллекции запасок. Больше всего такой декор - а это было именно дизайнерское решение - использовался на моделях Lincoln Continental.

Поэтому размещение пятого колеса на заднем бампере или в крышке багажника (или его имитация) получило название Continental tire. Грешил такой бессмыслицей и Ford со своей как бы спортивной моделью Tunderbird.

Идея подавалась под лозунгом практичности, мол, это хороший способ увеличить объем багажника. На деле колесо мешало укладывать в тот багажник поклажу.

Следовательно, на народных "Фордах" эта красота продержалась только два года, а на "Линкольнах" оставалась дольше лишь потому, что это были роскошные машины, в которых сам владелец своих чемоданов мог не касаться совсем.

Фото: кондиционер не мог прижиться на серийных авто почти двадцать лет - потребители отказывались от такой опции (wikimedia.org)

Кондиционер

Да, именно тот кондиционер, без которого теперь немыслимы даже малыши А-класса, когда-то оказался невостребованной опцией.

Американские компании Packard, General Motors и Chrysler около пятнадцати лет подряд (с 1939 модельного года) упорно предлагали покупателям кондиционер.

Но из-за высокой цены и неудобства пользования кондиционеры заказывали буквально единицы клиентов. Для понимания: доплата за эту опцию составляла четверть стоимости полноценного американского автомобиля.

Дело сдвинулось только в начале 1960-х, когда "кондишены" стали дешевле и получили систему управления, общую с системой отопления.

Фото: три сиденья (вместе с водительским) в одном ряду нам сегодня известны по бусам, а когда-то такое делали на спортивных купе (wikipedia.org)

Трехместный автомобиль

Когда инженеры из компании Matra, работавшей в основном в аэрокосмической отрасли, решили создать спортивное купе с центральным расположением двигателя на базе семейной Simca 1100, они побоялись делать машину настолько непрактичной, как того требовали законы жанра.

Следовательно, их авто было с тремя посадочными местами. Трехместное спорткупе благодаря ширине кузова в 1734 мм получилось вполне удобным, хотя сесть на центральное сиденье было не слишком просто.

Такая конфигурация салона использовалась не только в модели Matra Bagheera (1973-1980), но и в ее преемнице - Murena (1980-1983). В Murena кузов немного расширили, а центральное сиденье сделали складным - оно могло превращаться в подлокотник.

Тем не менее, идея не прижилась. Возможно, потому, что у большинства покупателей легкомысленных моделей с кузовом купе всегда была в гараже и более вместительная машина.

Фото: выбирать режим работы "автомата" кнопкой было не очень удобно, и от новации быстро отказались (wikipedia.org)

Кнопочный селектор АКП

В 1950-х годах, когда автоматические коробки передач стали общедоступными, американские автопроизводители активно экспериментировали с формой и расположением селектора "автомата".

Одним из самых оригинальных решений стала система Edsel Teletouch - кнопочный переключатель, когда за каждый режим отвечала отдельная кнопка. Вдобавок их встроили в центр руля. А чтобы избежать ложных нажатий, панель с кнопками была зафиксирована и не вращалась вместе с "баранкой".

Также пришлось добавить в систему гидравлическую блокировку, чтобы водитель случайно не активировал несколько режимов, нажав на несколько кнопок.

Кнопочная инновация, да еще на руле, оказалась ненадежной и не очень удобной. Так что ее использование ограничилось лишь второй половиной 1950-х годов - в частности, на такой экзотике как Edsel Corsair 1958 года.

Фото: кажется, это был единственный случай в истории мирового автопрома - машина с кузовом из натянутой ткани (wikipedia.org)

Кузов из дерматина: Velorex Oscar

В середине прошлого века в Чехословакии создали некий социальный транспорт - автомобильчик для сельских врачей, почтальонов и людей с особыми потребностями. И для экономии (поскольку даренной коню, как известно, в зубы не заглядывают) решились сделать ему кузов из дермантина.

Этот транспорт был максимально простым и дешевым - идеальным для тех, кому нужно было лишь защититься от непогоды. Velorex Oscar имел трехколесное шасси с трубчатой рамой, мотоциклетные колеса и двигатель объемом от 172 до 350 см³.

Каркас кузова был обтянут дермантином, дешевым материалом, похожим на искусственную кожу. Такое покрытие не держало тепло, не изолировало от шумов и со временем протиралось в месте контакта с трубами каркаса.

Но потребителям было достаточно и того, что они были защищены от ветра и дождя. И несмотря на свою простоту, Oscar пользовался спросом, и с 1950 по 1971 год производство неоднократно расширяли.

Следующая модель "Велорекса" была уже с твердым покрытием кузова, но подобной популярности не приобрела.

Фото: этот очень интересный автомобиль сочетал в себе черты нескольких типов кузова, но рынок его не оценил (suzuki.com)

Смелый кузов: купе-внедорожник

Не то что интересная опция, а целый инновационный тип кузова. В поисках новых форм японская компания Suzuki создала настоящий серийный эксперимент - модель X-90. Это был гибрид между двухдверным внедорожником и купе.

Внешне Suzuki X-90 выглядел стильной игрушкой, но технически это был настоящий рамный внедорожник с приводом 4х4. Однако двухместный салон и ограниченный багажник не соответствовали ожиданиям от внедорожника.

Модель продержалась на рынке лишь с 1995 по 1997 год, а еще два года компания распродавала остатки со стоков.

Вывод

Рынок - и автомобильный в том числе - несмотря на все усилия ученых-маркетологов остается непредсказуемым явлением. Как видите, в некоторых случаях даже бессмысленные решения находят отклик в сердцах потребителей.

И наоборот - определенные вполне полезные устройства пробивают себе путь на протяжении долгих лет. В любом случае стоит снять шляпу перед смельчаками-автопроизводителями, которые продвигали новые идеи, часто рискуя убытками, а то и банкротством.